به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،کارشناسان بر این باورند که اربعین تنها یک اجتماع بزرگ مذهبی نیست، بلکه شبکه‌ای گسترده از ارتباطات فرهنگی، اجتماعی و انسانی را شکل می‌دهد که بر پایه ارزش‌هایی همچون ایثار، خدمت، کرامت انسانی، عدالت‌خواهی و وحدت استوار است.

در مسیر پیاده‌روی اربعین، هزاران موکب مردمی بدون هیچ چشمداشت مادی به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند و الگویی کم‌نظیر از مشارکت داوطلبانه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش می‌گذارند؛ الگویی که از نگاه پژوهشگران، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های شکل‌گیری یک تمدن پویا به شمار می‌رود.

حضور میلیون‌ها زائر از ملیت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف در کنار یکدیگر، اربعین را به عرصه‌ای برای گفت‌وگوی فرهنگی و تقویت پیوند‌های میان ملت‌ها تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که هر سال ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.

صاحب‌نظران معتقدند استمرار این حرکت عظیم مردمی و انتقال ارزش‌های الهام‌گرفته از نهضت عاشورا به نسل‌های مختلف، موجب شده است پیاده‌روی اربعین به عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تمدن‌ساز در جهان اسلام شناخته شود؛ پدیده‌ای که پیام آن فراتر از مرز‌های جغرافیایی، بر محور انسانیت، همدلی و مقاومت در برابر ظلم استوار است.