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گردهمایی بین المللی اربعین تنها یک پیاده روی نیست، بلکه نمایش یک حرکت تمدنی به سوی تحقق حکومت جهانی منجی عالم بشریت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،کارشناسان بر این باورند که اربعین تنها یک اجتماع بزرگ مذهبی نیست، بلکه شبکهای گسترده از ارتباطات فرهنگی، اجتماعی و انسانی را شکل میدهد که بر پایه ارزشهایی همچون ایثار، خدمت، کرامت انسانی، عدالتخواهی و وحدت استوار است.
در مسیر پیادهروی اربعین، هزاران موکب مردمی بدون هیچ چشمداشت مادی به زائران خدمترسانی میکنند و الگویی کمنظیر از مشارکت داوطلبانه و مسئولیتپذیری اجتماعی را به نمایش میگذارند؛ الگویی که از نگاه پژوهشگران، یکی از مهمترین مؤلفههای شکلگیری یک تمدن پویا به شمار میرود.
حضور میلیونها زائر از ملیتها، زبانها و فرهنگهای مختلف در کنار یکدیگر، اربعین را به عرصهای برای گفتوگوی فرهنگی و تقویت پیوندهای میان ملتها تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که هر سال ابعاد گستردهتری پیدا میکند.