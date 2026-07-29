به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت گرامیداشت هفته ملی مهارت نمایشگاهی از توانمندی های بانوان کارآفرین و هنرجو در فنی حرفه ای خواهران میاندوآب برگزار شد.

سرپرست فرمانداری میاندوآب در این بازدید با قدردانی از عملکرد مدیر، مربیان و کارکنان این مرکز گفت: تلاش برای گسترش آموزش های فنی و حرفه ای، توسعه مراکز مردمی و کمک به آموزش اشتغال خانگی و همچنین تمرکز بر مهارتهای شغلی متناسب با شرایط شهرستان، منجر به توسعه تولید، صنعت و خدمات خواهد شد.

رسول ملکی با بیان اینکه دستاوردهای ارائه شده در نمایشگاه کیفیت و تنوع مناسبی دارند و در صورت عرضه در بازار مصرف با استقبال خوبی روبرو خواهند شد گفت: دولت بر حمایت از مشاغل خانگی و صنایع دستی تاکید دارد و ما نیز به عنوان خادمین مردم درحد توان از این مشاغل و کارآموزان حمایت می کنیم.

همچنین در این مراسم از مربیان این مرکز با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد .