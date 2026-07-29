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محکومیت حملات به حشدالشعبی

زائران اربعین حسینی(ع) حمله مشترک آمریکا و عربستان به حشدالشعبی را محکوم کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۷- ۲۲:۰۱
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برچسب ها: حشدالشعبی ، حمله موشکی ، عربستان ، آمریکا ، زائران اربعین
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