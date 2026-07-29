به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان و کارکنان فراجا و نیرو‌های مسلح، عشایر غیور و قشر‌های مختلف مردم مراسم تشییع پیکر پاک شهید مدافع امنیت محمد جواد عفری در شهرستان دشت آزادگان برگزار شد.

در این مراسم شرکت کنندگان با عزداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع) پیکر مطهر این شهید مدافع امنیت را تشییع و با آرمان‌های شهیدان گرانقدر تجدید میثاق کردند.

پیکر پاک شهید ستوان سوم عفری پس از تشییع در گلزار شهدای شهر سوسنگرد شهرستان دشت آزادگان به خاک سپرده شد.

ستوان سوم محمد جواد عفری روز گذشته در درگیری با اشرار مسلح در شهرستان آبادان به درجه رفیع شهید نائل آمد.