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هدف واضح و مشخص صهیونیست‌ها از تشدید تنش در کرانه باختری

چند روز پس داز تشدید خشونت صهیونیست‌ها در کرانه باختری به بهانه هلاکت دو سرباز صهیونیست، شبکه ۱۱ تلویزیون این رژیم اعلام کرد بر اساس تحقیقات ارتش، سرباز صهیونیست در تبادل آتش از سوی نظامیان اسرائیلی کشته شده
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۷- ۲۱:۵۴
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برچسب ها: کرانه باختری ، رژیم صهیونیستی ، فلسطین
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