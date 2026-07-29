به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالهی در گفت‌و‌گو با خبر ساعت ۱۷ شبکه خوزستان با اشاره به اینکه این آتش سوزی از روز گذشته آغاز شده است، ادامه داد: با وقوع این حادثه نیرو‌های اتش نشانی و امدادی از دستگاه‌های مربوطه به محل اعزام و مشغول خاموش کردن آتش شدند.

وی با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده ۹۵ درصد حریق در بخش شمالی تالاب هورالعظیم مهار شده است، بیان کرد: با توجه به وزش باد امکان تغییر شرایط حریق وجود دارد و نیرو‌های آتش نشانی و امدادی در محل مستقر می‌باشند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان خاطر نشان کرد: همچنین هماهنگی‌های لازم برای اعزام بالگرد انجام شده است که در صورت نیاز از آن استفاده خواهد شد.