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مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: ۹۵ درصد آتش سوزی در بخش شمالی تالاب هورالعظیم مهار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالهی در گفتوگو با خبر ساعت ۱۷ شبکه خوزستان با اشاره به اینکه این آتش سوزی از روز گذشته آغاز شده است، ادامه داد: با وقوع این حادثه نیروهای اتش نشانی و امدادی از دستگاههای مربوطه به محل اعزام و مشغول خاموش کردن آتش شدند.
وی با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده ۹۵ درصد حریق در بخش شمالی تالاب هورالعظیم مهار شده است، بیان کرد: با توجه به وزش باد امکان تغییر شرایط حریق وجود دارد و نیروهای آتش نشانی و امدادی در محل مستقر میباشند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان خاطر نشان کرد: همچنین هماهنگیهای لازم برای اعزام بالگرد انجام شده است که در صورت نیاز از آن استفاده خواهد شد.