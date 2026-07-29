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کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری اعلام کرد از چهارشنبه ۷ مرداد، تا آخر هفته از شدت گرمای هوا کاسته میشود و کاهش نسبی دما مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،تارخ گفت:بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده، آسمانی اغلب صاف در بعضی ساعات قسمتی ابری، گاهی با وزش باد به نسبت شدید، احتمال خیزش گرد و خاک محلی و در برخی نقاط با غبار رقیق پیش بینی میشود.
وی افزود: در این خصوص هشدار زرد هواشناسی شماره ۲۴ صادر شده است. ازامروز تا آخر هفته از شدت گرمای هوا کاسته میشود و کاهش نسبی دما مورد انتظار است.