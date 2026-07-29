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بازنشستگی ۵۲ درصد از کارگران در سال گذشته با سنوات ارفاقی، آماری غیرواقعی و نگرانکننده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان ؛ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به وضعیت فعلی بازنشستگیها گفت: بازنشستگی ۵۲ درصد از کارگران در سال گذشته با سنوات ارفاقی، آماری غیرواقعی و نگرانکننده است.
مصطفی سالاری در جلسه هم اندیشی با شرکای اجتماعی و تشکل های کار آفرینی استان برای تحول آفرینی، افزود: کمیتههای استانی بررسی مشاغل سخت و زیانآور به دلیل رویکرد های مختلف تقریباً با تمامی درخواستها موافقت میکنند درحالیکه کمیته های استانی باید به خاطر منابع حق الناسی تامین اجتماعی و رعایت عدالت، بررسی دقیقتر داشته باشند.
وی به تضاد منافع و زیان مالی این موضوع اشاره کرد و گفت: هر رای بازنشستگی بار مالی به سازمان تحمیل میکند که این زیان نه تنها به سازمان بلکه به کل جامعه کارگری بازمیگردد زیرا منابعی که باید صرف خدماترسانی به کارگران واقعی شود، به ناحق هزینه میشود.
سالاری افزود: نگاه های در این فرآیند نهادینه شده و باید به جای برخورد با معلول، اصل سازوکار معیوب اصلاح شود.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به تغییرات ساختاری و راهکارهای اجرایی اشاره کرد و گفت:تا پیش از این، هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما در ادارات کار، مرجع تغییر عناوین شغلی بودند که سازمان تأمین اجتماعی تنها مجری آرای آنها بود اما طبق رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از این پس مرجع رسیدگی به اعتراضات مربوط به اصلاح عناوین شغلی در لیست بیمه، خود سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
سالاری افزود: سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که بدون تغییر عنوان شغلی در لیست بیمه، امکان اعمال سنوات ارفاقی وجود ندارد بنابراین، تمرکز بر نظارت بر لیستهای بیمه افزایش مییابد.
وی اظهار داشت: در سازوکار جدید سازمان از اتاقهای بازرگانی و تشکلهای کارگری درخواست داریم که در انتخاب نمایندگان خود برای کمیتههای جدید دقت کنند تا افرادی انتخاب شوند که به جای بخشش از کیسه بیتالمال به دنبال اجرای عدالت باشند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح وضعیت منابع و مصارف این سازمان، اصلاح برخی قوانین از جمله قانون مشاغل سخت و زیانآور را ضروری عنوان کرد و گفت: اصلاحات پیشنهادی شامل مشاغلی که ذاتاً سخت و زیانآور هستند نخواهد شد و شاغلان این بخشها همچنان از مزایای قانونی برخوردار خواهند بود.
وی همچنین به موضوع نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی اشاره کرد و گفت: بخشی از بیمهشدگان در دو سال پایانی اشتغال، افزایش قابل توجهی در دستمزد مشمول کسر حق بیمه دارند که در برخی موارد با سوابق پرداخت حق بیمه در سالهای قبل همخوانی ندارد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: در مدل پیشنهادی جدید محاسبه مستمری، هدف اصلی جلوگیری از فرار بیمهای، ثبت دستمزد واقعی و صیانت از حقوق بیمهشدگان است که بر این اساس، ارسال مزد واقعی میتواند به افزایش مستمری بازنشستگان منجر شود.
سالاری مراقبت و نظارت نیروی کار بر ثبت صحیح مزد و حق بیمه را از الزامات اجرای این شیوه عنوان و خاطر نشان کرد: این رویکرد علاوه بر کاهش فرار بیمهای، زمینه افزایش حقوق بازنشستگی و شفافیت بیشتر در نظام بیمهای را فراهم میکند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که بدون اتکا به بودجه عمومی و مالیات تنها از محل حق بیمه اداره میشود، افزود: در حال حاضر، درآمدهای ماهانه سازمان حتی کفاف پرداخت حقوق مستمریبگیران را نمیدهد.
وی اظهار داشت: در چهار ماه اخیر، حدود ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت بازنشستگان و مستمریبگیران اضافه شده و همچنین تقاضا برای بیمه بیکاری از ۴۰ هزار نفر در شرایط عادی به ۳۰۰ هزار نفر رسیده که ۱۷۰ هزار مورد آن تأیید شده است.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ریشه اصلی مشکلات فعلی، تصمیمات موردی و تسهیل بیش از حد شرایط بازنشستگی در دهههای گذشته است که منجر به تورم جمعیت مستمریبگیران (۵.۲ میلیون نفر) شده است؛ خاطر نشان کرد:سازمان تأمین اجتماعی تأکید دارد که بدون اصلاحات در سن بازنشستگی، سنوات لازم و قواعد بازماندگان، مشکلات نقدینگی حل نخواهد شد.
جلوی تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی گرفته شود
نماینده مردمابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه به استراتژیهای حفظ اشتغال و حمایت از کارفرمایان اشاره کرد و گفت: مدیریت بحران در وقایع اخیر بحث تعدیل نیرو بود که در یک تجربه موفق از تعدیل ۳۰۰ نیرو با یک گفتگوی تلفنی و مهلت یکماهه جلوگیری شد.
منصور علیمردانی به بهرهگیری از ظرفیت بیمه بیکاری برای جذب نیرو اشاره کرد و افزود: بخشی از حق بیمه کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری هستند، توسط دولت و سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود تا فشار مالی از دوش کارفرما برداشته و از تعدیل نیرو جلوگیری شود.
وجود بیش از ۱۴ هزار کارگاه فعال در استان زنجان
مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان به وجود ۲۹۲ هزار بیمهشده اصلی و ۱۴ هزار و ۵۷۱ کارگاه فعال در استان اشاره کرد و گفت: این موضوع، نشاندهنده سهم مستقیم این واحدها در تقویت منابع سازمان و ایجاد اشتغال پایدار است.
محمدرضا اسکندری برگزاری این نشست را نمادی از رویکرد تعاملی و اعتقاد به گفتگوی مستقیم با شرکای اجتماعی ذکر کرد و اظهار داشت: واقعیت است که سازمان تأمین اجتماعی و جامعه کارفرمایی، دو ضلع جداییناپذیر از یک پیکره واحد هستند.
اسکندری افزود: پایداری و حیات سازمان تأمین اجتماعی، مستقیماً به پویایی بنگاههای اقتصادی وابسته است بنابراین، حمایت از تولید نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت استراتژیک برای بقای نظام بیمهای کشور محسوب میشود.
وی به جایگاه اقتصادی و اجتماعی استان زنجان اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی استان زنجان، آن را یکی از قطبهای اثرگذار در اقتصاد ملی معرفی و پیوندی منطقی را میان تولید و رفاه اجتماعی برقرار کرده است.
اسکندری اظهار داشت: پرداخت ماهانه ۱.۶ همت مستمری به ۷۵ هزار مستمریبگیر، فراتر از یک تکلیف قانونی، عاملی برای حفظ قدرت خرید خانوادهها و ثبات اقتصادی استان تلقی میشود که تداوم آن در گرو پرداخت منظم حق بیمه توسط کارفرمایان است.
وی به مدیریت شرایط بحرانی (جنگ اقتصادی) اشاره کرد و افزود: نوسانات بازار کار و افزایش تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری از دو هزار و ۵۸۳ نفر در اسفند ۱۴۰۳ به سه هزار و ۳۵۶ در تیر ۱۴۰۵ رسیده و سازمان تأمین اجتماعی در شرایط کنونی، نه یک نهاد صرفاً بیمهای بلکه یک «نهاد حیاتی امنیت اجتماعی» است.
اسکندری افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، حفظ بنگاههای تولیدی و جلوگیری از تعدیل نیرو، مؤثرترین راهکار برای جلوگیری از بحرانهای معیشتی و اجتماعی است.