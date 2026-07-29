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قهرمانان این روز‌های ایران

شمار شب‌هایی که پیر و جوان حتی زیر باران و بمباران میدان را رها نکردند و اقتدارشان را به جهان نشان دادند از ۱۵۰ شب هم گذشت
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۷- ۲۱:۴۰
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران
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