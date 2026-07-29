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سرپرست فرمانداری میاندوآب از تخصیص ۳هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار به ۳۴ دستگاه اجرایی در قالب ۹۳ طرح خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دومین جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان میاندوآب با محوریت اعلام اعتبارات پیشنهادی طرح های دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۵ برگزار شد.
سرپرست فرمانداری میاندوآب در این جلسه با اشاره به اختصاص ۳ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای ۹۳ طرح در این شهرستان اظهار کرد: این اعتبارات به ۳۴ دستگاه اجرایی اختصاص یافته و با توجه به محدودیت منابع مالی، اولویتبندی طرحها با نگاه به مطالبات مردمی و نیازهای اساسی شهرستان انجام شده است.
رسول ملکی افزود: در فرآیند توزیع اعتبارات، رعایت عدالت و توجه به مناطق مختلف شهرستان مورد تأکید قرار گرفته و پروژههای نیمهتمام در حوزههای نوسازی و تجهیز مدارس، راهداری و حملونقل جادهای، آب و فاضلاب، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اولویت قرار دارند.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل طرحهای نیمهتمام بیان کرد: هدف از برنامهریزی اعتبارات، بهرهبرداری سریعتر از پروژههایی است که بیشترین تأثیر را در ارتقای خدمات عمومی و رضایتمندی مردم دارند.
سرپرست فرمانداری میاندوآب همچنین بر ضرورت نظارت دقیق دستگاههای اجرایی بر روند اجرای پروژهها، جذب کامل اعتبارات و جلوگیری از ایجاد طرحهای جدید بدون پشتوانه مالی تأکید کرد.