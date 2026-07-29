به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، سردار نعمت الله باقری فرمانده سپاه استان لرستان با صدور پیامی، درگذشت خادم بااخلاص آستان آل‌الله و ذاکر دلسوخته اهل‌بیت (ع)، زنده‌یاد حاج علیرضا قهرمانی را به بیت معزا، جامعه مداحان و مردم شریف و ولایت‌مدار خرم‌آباد تسلیت گفت و برای آن مرحوم علو درجات مسألت کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

درگذشت جانسوز پیرغلام مخلص و مداح دلسوخته اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، برادر شهید و رزمنده هشت سال دفاع مقدس زنده‌یاد حاج علیرضا قهرمانی، موجب تأثر خاطر و اندوه فراوان گردید.

بی‌شک سال‌ها نوای گرم و مرثیه‌سرایی خالصانه آن فقید سعید در رثای سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) که مایه تسلای دل عزاداران حسینی در محلات کهن و اصیل خرم‌آباد بود، به عنوان برگی زرین در کارنامه معنوی ایشان ماندگار خواهد ماند. فقدان این خادم بااخلاص آستان آل‌الله، ضایعه‌ای تأسف‌بار برای جامعه مذهبی استان است.

اینجانب درگذشت این ذاکر پیشکسوت را به بیت شریف قهرمانی، جامعه مداحان و ذاکران، هیئات مذهبی و عموم مردم ولایت‌مدار و شریف خرم‌آباد و استان لرستان تسلیت عرض نموده؛ از درگاه خداوند متعال در آستانه اربعین حسینی برای آن مرحوم، علو درجات و همنشینی با سیدالشهدا (ع)، و برای خانواده محترم و بازماندگان، صبر، شکیبایی و سلامتی مسئلت می‌نمایم.