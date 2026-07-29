روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، از نصب کفپوش‌های بتنی و آماده سازی مسیر برای بهره‌برداری شهروندان و گردشگران در پیاده رو‌های معابر اصلی کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات اعلام کرد: ️ عملیات اصلاح و بهسازی پیاده‌رو‌های معابر اصلی کیش با هدف ارتقای ایمنی تردد عابران، بهبود کیفیت معابر و افزایش دوام زیرساخت‌های شهری، در قالب برنامه‌های اجرایی معاونت امور شهری درحال اجراست.

عملیات در نقاطی از معابر اصلی کیش که به مرور زمان دچار فرسودگی، نشست، شکستگی یا ناهماهنگی در کفپوش شده‌اند، در حال اجراست و بر اساس اولویت‌بندی فنی، به صورت مرحله‌ای ادامه خواهد یافت.

پس از جمع‌آوری کفپوش‌های آسیب‌دیده، عملیات زیرسازی شامل خاکبرداری، ماسه‌ریزی، جمع‌آوری ریشه‌های درختان در محل‌های مورد نیاز، اصلاح جداول حاشیه‌ای در صورت لزوم و آماده‌سازی بستر اجرا می‌شود و در نهایت، کفپوش‌های بتنی مجدداً نصب و مسیر برای بهره‌برداری شهروندان و گردشگران آماده خواهد شد.

اجرای این عملیات علاوه بر رفع نواقص موجود و افزایش ایمنی تردد عابران، به ارتقای کیفیت منظر شهری، افزایش عمر مفید پیاده‌رو‌ها و بهبود دسترسی در معابر پرتردد جزیره کمک خواهد کرد.

روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: با اجرای برنامه‌های مستمر نگهداشت و بهسازی زیرساخت‌های شهری، توسعه و ارتقای کیفیت فضا‌های عمومی را به عنوان یکی از اولویت‌های خدمات‌رسانی دنبال می‌کند و عملیات اصلاح پیاده‌رو‌های معابر اصلی نیز در همین راستا تا تکمیل نقاط پیش‌بینی‌شده ادامه خواهد داشت.