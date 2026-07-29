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براساس برآوردها گندم کاران نقدهای امسال ۸۰ هزار تن محصول برداشت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برداشت خوشه های طلایی در شهرستان نقده با پیش بینی ۸۰ هزار تن آغاز شد.
مدیر جهاد کشاورزی نقده با اعلام اینکه تا به امروز ۳۷ هزار تن گندم خریداری شده است افزود: امسال ۲۵ هزار هکتار از مزارع شهرستان نقده زیر کشت این محصول راهبردی رفته است.
کریم ابراهیم زاده با اشاره به اینکه امسال بارش رحمت الهی خوب بود تصریح کرد: پیش بینی میشود عملکرد محصول در مزارع دیم ۲.۲ تن و در اراضی آبی ۷ تن در هکتار باشد.
امسال پیش بینی می شود که ۸۰ هزار تن گندم از اراضی شهرستان نقده برداشت شود که با افزایش عملکرد ۳۰ درصدی رتبه دوم آذربایجان غربی را در تولید گندم به خود اختصاص خواهدداد.