پخش زنده
امروز: -
علیاصغر احمدی، مدیر شبکه رادیویی ورزش، در نشست صمیمانه با عوامل و برنامهسازان مسابقات جامجهانی و لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ از عملکرد تیمهای تولیدی «جام بیستوسوم»، «یک جهان، یک جام» و تیمهای گزارشگری مسابقات جامجهانی و لیگ ملتهای والیبال تجلیل کرد و پخش زنده گزارشهای ورزشی، تحلیلهای علمی و تحلیل فنی بدون جانبداری را از نقاط قوت این پوشش رسانهای برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از معاونت صدا، علیاصغر احمدی، مدیر شبکه رادیویی ورزش در نشست تقدیر از عوامل و دستاندرکاران پوشش رسانهای مسابقات جامجهانی فوتبال و لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی گزارشگران، سردبیران و برنامهسازان گفت: «بسیار مفتخرم که با وجود شرایط سختِ زمانی مسابقات و چالشهای پیشرو، این رویدادها با کیفیت مطلوب برای مخاطبان رادیو ورزش پوشش داده شد.»
احمدی با تأکید بر اهمیت رویکرد حرفهای تیمهای تولیدی تصریح کرد: «تیمهای ما در برنامههایی همچون جام بیستوسوم و یک جهان، یک جام با رویکرد امید بخشی و حمایت از تیم ملی فوتبال قبل از شروع مسابقات، موفق شدند ضمن پوشش کامل اخبار و حواشی مرتبط با جام جهانی فوتبال و بررسی دقیق موضوعاتی، چون میزبانی مسابقات، مسائل فنی مسابقات را نیز با حضور کارشناسان خبره و بدون اغراق یا جانبداری غیرواقعی تحلیل کنند.»
مدیر شبکه رادیویی ورزش در پایان، این عملکرد مبتنی بر دانش و تعهد را نشاندهنده توانمندی سرمایههای انسانی این شبکه دانست و ابراز امیدواری کرد که این مسیر در برنامههای آتی نیز با همین قدرت ادامه یابد.
در ادامه این نشست عوامل برنامه ساز ضمن تشکر از مدیر شبکه برای برگزاری این نشست، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.