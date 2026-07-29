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شهروندان خوزستانی در ساعات اوج از وسایل پر مصرف از جمله اتو و ماشین لباسشویی استفاده نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با توجه به گرمای شدید در استان، میزان استفاده از وسایل سرمایشی از جمله کولر در شهرهای مخلتف خوزستان بسیار زیاد است و همین علت موجب افزایش میزان مصرف برق میشود.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق خوزستان با اشاره به افزایش مصرف برق به ویژه در ساعات اوج گفت: شهروندان در این ساعات از وسایلی که مصرف برق آنها بالاست از جمله اتو و ماشین لباسشویی استفاده نکنند.
ستار نظری با بیان اینکه با پیگیری انجام شده خاموشیهای برق در استان به صفر رسیده است، افزود: با همکاری شهروندان خوزستانی میزان مصرف برق امسال نسبت به مشابه ایام اوج مصرف سال گذشته افزایشی نداشتهایم.