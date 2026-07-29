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در جلسه بررسی مسائل اجتماعی استان قم، آخرین وضعیت مسائل اجتماعی باحضور استاندار بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو در جلسه بررسی مسائل اجتماعی استان قم بر ضرورت راهاندازی و تقویت مرکز رصد و پایش اجتماعی استان تأکید کرد و گفت: وضعیت آسیبهای اجتماعی باید بهصورت مستمر رصد و پایش شود تا تصمیمگیریها بر اساس دادههای دقیق و واقعی انجام شود.
در این جلسه همچنین بر ارائه گزارش تخصصی از آخرین وضعیت آسیبهای اجتماعی و بررسی راهکارهای کاهش و کنترل این آسیبها تأکید شد.