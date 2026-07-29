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مسئولان بوکان با حضور در موکب امام حسین (ع) اهل سنت از متولیان و خادمان این موکب قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه، نماینده مجلس و فرماندار شهرستان بوکان با حضور در موکب امام حسین(ع) شهرستان، از روند فعالیتها و خدماترسانی این موکب بازدید کردند.
در این بازدید، مسئولان حاضر ضمن بررسی نحوه خدمترسانی و آمادگی موکب، از تلاشها، زحمات و خدمات خالصانه خادمان و دستاندرکاران این مجموعه قدردانی کردند.
همچنین در این دیدار، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار، خدمت و شور حسینی و نقش موکبها در خدمترسانی مطلوب به زائران و ارادتمندان اهل بیت(ع) تأکید شد.
مسئولان حاضر، فعالیت موکب اهلسنت امام حسین(ع) شهرستان بوکان را جلوهای ارزشمند از همدلی، مشارکت مردمی و ارادت خالصانه به ساحت سیدالشهدا(ع) دانسته و ضمن دعوت به اهتمام همگانی از تلاشهای صورتگرفته در این زمینه تقدیر کردند.