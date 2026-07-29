به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مشاور عالی رییس جمعیت هلال احمر کشور از احداث بیمارستان فوق تخصصی سوانح شمالغرب در زنجان خبر داد.

سید محمدخراسانی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان با اعلام این خبر افزود: ارتش امکاناتی در کشور دارد که ۳۸ بیمارستان و ۲۸۰ مرکز درمانی و کلینیک از جمله آنهاست و هلال احمر نیز ۲ بیمارستان در تهران، چندین مرکز درمانی و ۱۷ بیمارستان در خارج از کشور دارد.

خراسانی با بیان اینکه هر دو این سازمان ها مردم نهاد و خوش نام هستند، تصریح کرد: بعد از شروع جنگ بر اساس گزارش‌های ارایه شده بیمارستانهای کشور پاسخگوی نیاز نبودند و شرایط نشان داد که کشور نیازمند بیمارستان مدرن برای این حوادث است.

مشاور عالی رییس جمعیت هلال احمر کشور گفت: بر همین اساس کلیات احداث چنین بیمارستانی مورد تصویب قرار گرفت و از آنجایی که در بلایا و حوادث، هلال احمر در خط مقدم قرار دارد، احداث این بیمارستان به عنوان ماموریت مشترک بین هلال و ارتش تعریف شد.

وی اظهار داشت: برای اجرای آزمایشی این طرح، زنجان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص آن انتخاب شد و مسوولان استان جلسات آن را برگزار کردند.

خراسانی افزود: ارتش زمین مناسب برای احداث این بیمارستان در زنجان دارد به همین منظور زمینی باید به سرعت انتخاب و هفته دولت این طرح کلنگ زنی شود.

وی تاکید کرد: این بیمارستان حداقل ۱۰۰ تختخوابی، عمومی و فوق تخصصی خواهد بود.