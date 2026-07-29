به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام و المسلمین «علی ملانوری» در مورد سلسله اقدامات و برنامه‌های این ستاد در طول برگزاری حماسه عظیم پیاده‌روی اربعین اظهار کرد: هرساله خانواده بزرگ کانون‌های مساجد سراسر کشور در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی فعالیت‌های مفصلی را برای پذیرایی و میزبانی از زوار اباعبدالله‌الحسین (علیه‌السلام) تدارک می‌بینند؛ هریک از این برنامه‌ها به فراخور امکانات استان، شهرستان و روستا‌ها متفاوت است، اما آنچه اهمیت دارد این حضور همه‌جانبه‌ای است که شاهد آن هستیم.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: در حال حاضر تعداد مواکب مستقر کانون‌های مساجد در کشور عراق بالغ بر ۱۳۰ موکب؛ تعداد مواکب مستقر در مرز‌های داخل کشور بالغ بر ۱۰۸ موکب؛ تعداد مواکب محلی شامل ۱۴۹۷ باب؛ تعداد گروه‌های هنری حاضر در کشور عراق شامل ۳۵ گروه؛ تعداد گروه‌های هنری فعال در ایران شامل ۳۸۳ مورد؛ تعداد تولیدات هنری اختصاصی اربعین شامل ۶۷ مورد؛ تعداد گروه‌های رسانه‌ای کانونی مستقر در عراق شامل ۶۸ مورد؛ تعداد گروه‌های رسانه‌ای کانونی فعال در ایران شامل ۱۹۵ گروه؛ محافل قرآنی برنامه‌ریزی شده در ایران شامل ۵۱۲ محفل؛ پیش‌بینی برگزاری مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در کشور عراق بالغ بر ۹۰ برنامه و برگزاری مراسم بزرگداشت امام شهید امت در ایران بالغ بر ۱۰۴۶ برنامه است که انشاالله با حضور پرشور اقشار مختلف مردم به ویژه بچه‌های مسجد برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین ملانوری گفت: این ستاد، اما در سطح ملی نیز کلان‌برنامه‌هایی را مورد توجه قرار داده است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به «تدوین سند کنشگری کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در ایام اربعین حسینی» اشاره داشت؛ این سند با تأکید بر مسجدمحوری، فرهنگ‌سازی، روایت‌گری، هنر و رسانه، خدمت به زائر و شبکه‌سازی مردمی؛ تدوین شده و مسیر نقش‌آفرینی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در ایام اربعین حسینی را ترسیم کرده است.

وی در بخش دیگری از مباحث خود به پذیرایی و تکریم از خادمان مواکب کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در مسیر اعزام به کشور عراق با محوریت موکب «ابوالسجاد (ع)» اشاره کرد و گفت: این موکب از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را با هدف خدمت‌رسانی به خادمان مسجدی مواکب آغاز کرده و به همت مردم و خیرین اداره می‌شود؛ تلاش خادمات موکب ابوالسجاد (ع) این است که بتوانند پذیرای افرادی باشند که در طول ایام اربعین حسینی قرار است در طول شبانه‌روز در مسیر خدمت به زائران حسینی تلاش کنند؛ بنابراین موکب ابوالسجاد (ع) فرصتی برای تجدید قوا برای خدام مواکب و از جمله خدام موکب‌های کانون‌های مساجد است.

حجت الاسلام و المسلمین ملانوری تصریح کرد: موکب ابوالسجاد (ع) طی سال‌های گذشته تلاش کرده است با ایجاد شبکه‌ای از پایگاه‌های خدمت‌رسانی در مسیر‌های منتهی به مرز‌های کشور، زمینه پذیرایی از خادمان مواکب را فراهم کند که در این راستا خدمات این موکب در شهر‌های قم، همدان، ایلام، کرمانشاه، اهواز و مرز‌های مهران و شلمچه ارائه می‌شود؛ علاوه بر این تعدادی از مساجد در سطح تهران و استان‌ها به عنوان پایگاه‌های پشتیبانی موکب ابوالسجاد (ع) فعالیت دارند که از جمله آنها می‌توان به مسجد امام حسن مجتبی (ع) در شهرک شهید بروجردی تهران و مسجد حضرت ابوالفضل (ع) در همدان اشاره کرد.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: از سوی دیگر با هماهنگی ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان قم و همکاری مرکز تخصصی صحیفه سجادیه؛ بسته جامعی از خدمات اسکان، پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی برای زائرانی که از شهر مقدس قم عبور می‌کنند، فراهم شده است که این خدمات طیف گسترده‌ای از نیاز‌های زائران از جمله تأمین محل اسکان و استراحت و همچنین ارائه خدمات پذیرایی را فراهم می‌کند؛ علاوه بر این ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد شهر مقدس قم با هدف هدف غنی‌سازی معنوی سفر اربعین؛ بسته‌های محتوایی ویژه را نیز تدارک دیده و در اختیار زوار قرار می‌دهد.

وی افزود: امیدواریم زیر بیرق اباعبدالله الحسین (ع) شاهد پیروزی جبهه مقاومت در مقابل کفار و مستکبرین عالم باشیم و به لطف الهی سال آینده حماسه عظیم اربعین حسینی با نابودی رژیم غاصب صهیونیستی با حضور مردم مظلوم فلسطین برگزار شود.