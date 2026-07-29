مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: استان خوزستان با ثبت نام ۲۱۷ هزار زائر در سامانه سماح رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امین یاقوت با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز ثبت نام زائران در مراسم پیاده روی اربعین در سامانه سماح در کل کشور ۲ میلیون و ۴۴۷ هزار زائر نام نویسی کرده‌اند ادامه داد: این میزان در استان خوزستان ۲۱۷ هزار زائر بوده است.

وی با اشاره به اینکه از نظر ثبت نام زائر در سامانه سماح استان خوزستان پس از استان تهران رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است، جز سه استان افزود:۳۰ درصد ثبت نام شدگان در سامانه سماح مرز‌های شلمچه و چذابه در استان را برای تردد انتخاب کرده‌اند.

مدیر حج وز یارت خوزستان بیان کرد: زوار حسینی برای دریافت هر گونه خدمات ارزی و بیمه‌ای باید حتما ثبت نام خود را در این سامانه به نشانی: https://samah.haj.ir/ تکمیل و به روز‌های آخر موکول ننمایند.

یاقوت گفت: با توجه به گرمای شدید توصیه می‌شود مادران باردار و افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای، قلبی و عروقی هستند سفر زیارتی خود به کربلا، نجف و عتبات مقدسه را به فصل‌های دیگر موکول نمایند.