بازدید نماینده ولی فقیه در لرستان از موکب شهدای بالاگریوه خرم آباد
با هدف ارتقای سطح خدماترسانی به زائران اربعین، نماینده ولی فقیه در لرستان با بازدید از موکب شهدای بالاگریوه خرمآباد، از تلاش بیوقفه و بیدریغ عوامل این موکب در پذیرایی از زائران تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، نماینده ولی فقیه در لرستان، در بازدید از موکب شهدای بالاگریوه، ضمن گفتوگو با زائران و بررسی وضعیت خدماترسانی، از روحیه مذهبی و ایثارگرانهای که در میان عوامل موکب مشاهده شد، تمجید نمود.
حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی در این بازدید با گفتوگو با تعدادی از زائران، ضمن پرسش از کیفیت خدمات ارائه شده، بر اهمیت نقش موکبها در ترویج فرهنگ اربعین تأکید کرد.
گفتنی است به مناسبت اربعین ۱۲۷ موکب لرستان در داخل استان و ۴۱ موکب در کشور عراق و مسیر زیارت زائران به عشق امام حسین علیه السلام و شهدای دشت کربلا خدمت رسانی میکنند.