یک عامل تروریستی وابسته‌ به گروهک های تروریستی در درگیری مسلحانه با رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام به هلاکت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس اعلام روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه، طیّ سلسله اقدامات اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان‌غربی؛ یک عامل تروریستی وابسته به گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب که به منظور انجام ترور سازماندهی شده و اقدامات ضدامنیتی در شهرستان بوکان حضور یافته بود، شناسائی و پس از درگیری مسلّحانه با رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام به هلاکت رسید.

از این عامل تروریستی ۲ قبضه اسلحه کلاشینکف، ۶ تیغه خشاب و یک دستگاه موتور سیکلت کشف شد.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام اعلام می‌دارد که چشمان تیز بین رزمندگان این قرارگاه هرگونه تحرکات و اقدامات گروهک‌های تروریستی را رصد نموده و تحت نطر دارد و آنها را مثل همیشه ناکام خواهد گذاشت.