اداره‌کل پست استان مرکزی با توزیع سریع سیزده هزار گذرنامه مختص زیارت، به زائران اربعین حسینی خدمت ‌می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ توزیع سریع گذرنامه‌ها و برپایی میز‌های "پست یافته"، بخشی از خدمات شرکت ملی پست در ایام اربعین است.

مدیرکل پست استان مرکزی از صدور بیش از بیست هزار گذرنامه در ایام اربعین حسینی خبر داد و گفت: شرکت ملی پست با برپایی شش موکب در مسیر نجف کربلا و ایجاد میز‌های پست یافته در استان، مدارک مفقودی را به صاحبان خود باز میگرداند.

حسن زارعی مدیرکل پست استان مرکزی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: حدود بیست هزار گذرنامه ما تو زیع کردیم که از این میزان، سیزده هزار گذرنامه مختص زیارت بوده است.