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معاون رئیس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیامی درگذشت حاجیه خانم ربابه فلاحزاده ابرقوئی مادر شهیدان حسین، عبدالرحمن و محمد آدمی ابرقوئی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیامی درگذشت حاجیه خانم ربابه فلاحزاده ابرقوئی مادر شهیدان حسین، عبدالرحمن و محمد آدمی ابرقوئی را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت سید احمد موسوی به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
خانواده محترم شهیدان گرانقدر آدمی ابرقوئی
سلامٌ علیکم
ایمان و ایثار مادران معظم شهدا که فرزندان عزیز خویش را در مسیر پاسداشت آرمانها و ارزشهای والای الهی، اسلامی و انقلابی نثار کردند، در وصف نمیگنجد و کلمات قادر به ستودن صبر جمیل این بانوان مومن و والامقام نیست.
درگذشت بانوی ماجده و مومنه «حاجیه خانم ربابه فلاحزاده ابرقوئی» مادر گرامی شهیدان معظم «حسین، عبدالرحمن و محمد آدمی ابرقوئی» را خدمت شما خانواده محترم تسلیت عرض مینمایم.
بدون تردید ایمان و اراده راستین این شهدای معزز ریشه در اعتقادات ناب و خالصی دارد که توسط والدین گرانقدر آنان بالندگی یافته که در این میان نقش این بانوی ارجمند در جهت تربیت اسوههای جهاد و مقاومت بیبدیل است.
مادر والامقامی که با افتخار به شهادت فرزندان عزیز خویش، در ادامه راه آن شهدای معظم با اعتقادی راسخ استقامت و پایداری نمود. بیشک از دست دادن این سرمایههای اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بسیار غمانگیز است.
از منظر ادب و ارادت بر ساحت ایمان و مقام صبرشان ادای احترام نموده و از درگاه پروردگار متعال علو مرتبه ربانی برای آن مرحومه مغفوره و بردباری برای بازماندگان مسألت دارم. امید آن که به فضل الهی و در جوار فرزندان شهیدشان قرین رحمت ربوبی گردند.
سید احمد موسوی
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران