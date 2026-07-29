با هدف کمک و حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند، ۲۰ زندانی معسر با کمک خیر نیکوکار نیشابوری به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره زندان نیشابور گفت: این نیکوکار با پرداخت ۸۵۰ میلیون تومان، زمینه آزادی ۲۰ نفر از زندانیان جرایم مالی را فراهم تا این افراد بتوانند با حل مشکلات حقوقی و مالی خود، زندگی تازه‌ای را در کنار خانواده هایشان آغاز کنند.

حمیدرضا باقریان افزود: این خیر علاوه بر مشارکت در آزادی زندانیان، در اقدامی حمایتی و انسان دوستانه و با هدف کمک به هزینه‌های درمان فرزندِ یکی از زندانیان که نوجوانی هنرمند و نقاش است و از بیماری حاد اگزمای پوستی رنج می‌برد، اقدام به خرید یکی از تابلو‌های نقاشی این نوجوان به مبلغ ۱۵ میلیون تومان کرده که تمامی مبلغ دریافتی از این خرید، صرف تأمین هزینه‌های درمانی و بهبود سلامت این هنرمند نوجوان خواهد شد.