به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از بازگرداندن ۲هزار متر مربع از اراضی ملی به ارزش ریالی ۱۵۰ میلیارد ریال به بیت المال با اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات و خلع ید در ارومیه خبر داد.

ناصر عتباتی در تشریح جزئیات این خبر گفت:به موجب دادنامه صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ۲ ارومیه مبنی بر رفع تصرف ۲هزار متر از اراضی ملی واقع در شهرستان ارومیه، در اجرای دادنامه توسط اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه، موضوع اجرا از جمیع جهات مورد ارزیابی اولیه و در دستور کار قرار گرفت.

عتباتی بیان داشت:علیرغم سختی ها و مشکلات خاص در اجرای حکم مزبور نهایتا با تدابیر اتخاذ شده و همکاری موثر ضابطین با حضور نماینده دادستان و حسن همکاری اداره کل راهداری برای اعطای ادوات و تجهیزات لازم، قلع و قمع به مرحله اجرا درآمده و میزان ۲٠٠٠ متر مربع از اراضی ملی به ارزش ریالی ۱۵۰ میلیارد ریال پس از قلع و قمع مستحدثات و خلع ید آزاد سازی و به بیت المال بازگردانده شد.