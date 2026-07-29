نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیامی خبر ارتحال بانوی مؤمنه و فداکار حاجیه خانم ربابه فلاح مادر شهیدان حسین، محمد و عبدالرحمن آدمی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیامی خبر ارتحال بانوی مؤمنه و فداکار حاجیه خانم ربابه فلاح مادر شهیدان حسین، محمد و عبدالرحمن آدمی را تسلیت گفت.

متن پیام حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنالله وإناالیه راجعون

خانواده گرانقدر شهیدان معظم آدمی

سلام علیکم

خبر ارتحال بانوی مؤمنه و فداکار حاجیه خانم ربابه فلاح که سه گوهر گران‌بهای وجود خویش، حسین، محمد و عبدالرحمن را در راه رضای الهی و عزت و سربلندی اسلام و میهن تقدیم کرد، موجب تألم و تأثر فراوان گردید.

مادران شهید، وارثان مکتب فاطمی و زینبی‌اند؛ اینان در مدرسه عشق و ولایت، فرزندان خویش را با ایمان و ایثار پرورش دادند و آنگاه که نوبت ادای عهد با خداوند رسید، عزیزترین سرمایه‌های خویش را بی‌دریغ در راه حق تقدیم کردند. بی‌تردید، صبر و استقامت این مادران بزرگوار، جلوه‌ای روشن از صبر مؤمنانه است.

بسیار دشوار است که مادری، سه بار داغ جگرگوشه خویش را به جان بخرد و عزیزترین هدیه‌های خداوند را در راه او تقدیم کند. زبان از وصف و قلم از بیان عظمت این مادر قاصر است. در مکتب اهل‌بیت (ع)، مقام شهید چنان بلند و رفیع است که امام صادق (ع) در بیان کرامت‌های شهید می‌فرمایند: «لِلشَّهِیدِ سَبْعُ خِصَالٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ...» «برای شهید، هفت کرامت از سوی خداوند متعال است...» و در شمار این کرامت‌ها، از آمرزش الهی، امنیت از عذاب قبر و شفاعت برای خاندان و نزدیکان یاد شده است.

اینجانب با نهایت تأثر و اندوه، درگذشت آن بانوی ماجده، صبور و فداکار را به خاندان معزز شهیدان آدمی، بازماندگان گرامی و عموم مردم بویژه مردم شهید پرور شهرستان ابرکوه یزد تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مادر آسمانی، رحمت واسعه الهی، علو درجات و حشر با حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و همنشینی با فرزندان شهیدش، و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل، اجر جزیل و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

موسوی مقدم