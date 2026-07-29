به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دردومین کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان در سالجاری، راهکار‌های توسعه اقتصادی بین الملل بررسی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در این نشست با توجه به هدفگذاری دو میلیارد دلاری صادرات استان در سالجاری، گفت: برای محقق شدن این هدف نیاز به یکسری از ابزار‌ها می‌باشد که در این راستا پنج کشور دنیا اُزبکستان، قزاقستان، پاکستان، چین و روسیه را بعنوان پایلوت در برنامه کاری خود قرار دادیم و قرار است چند کشور دیگر از جمله عراق نیز به مجموعه کاری ما اضافه شود.

محمد باقر آقا علیخانی افزود: به همین منظور استقرار پایگاه‌ها در این کشور‌ها بایستی تقویت شود که خوشبختانه در سفر اول به اُزبکستان توافقات خوبی صورت گرفت و اواخر این ماه یک هیات ۷۰ نفره از استان به ازبکستان سفر خواهند کرد و سفری که به کشور پاکستان داشتیم خوشبختانه فضای بسیار خوبی وجود دارد و یک دفتری نیز در آنجا دیده شده برای استان مرکزی و بتوانیم در این فضا کار کنیم.

او گفت، تا دو ما‌ها آینده سفری هم به قزاقستان خواهیم داشت و دو نمایشگاه نیز در مُسکو و چین نیز برگزار خواهد شده و با توسعه مُراودات با این کشور‌ها قطعا به هدفگذاری شده و فراتر از آن برسیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک هم با اشاره به صادرات یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری کالا از استان در سال گذشته گفت: با توسعه اقتصادی بین الملل می‌توان به صادرات دو میلیارد دلاری تا پایان سال برسیم.

ناصر بیکی افزود: در سفری که به کشور اُزبکستان و پاکستان داشتیم و افتتاح دفتر اتاق بازرگانی استان به زودی در اُزبکستان صادرات به این کشور از ۲۳۰ میلیون دلار در سال گذشته به به دو میلیون دلار در سالجاری برسد و سفری هم که هفته گذشته به پاکستان داشتیم با تُجار زمینه افزایش مُراودات و توسعه اقتصادی، صادرات افزایش یابد.

مدیر صمت استان هم گفت: علی رغ جنگ تحمیلی که بر کشور تحمیل شده، اما اقتصاد استان فعال بوده و واحد‌های تولیدی و صادراتی با تمام توان به کار خود ادامه دادند به طوری که در سه ماهه نخست امسال ۳۸۰ میلیون دلار کالا از استان به خارج از کشور صادر شده که این میزان از نظر ارزش ۳۹ و از نظر وزن ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد.

علی جودکی با اشاره به هدفگذاری دو میلیارد دلاری صادرات که برای استان شده افزود: با تسهیل در حوزه حمل و نقل برای صادرات بتوانیم میزان صادرات را افزایش دهیم.

او با بیان اینکه اکنون صادرات از طریق زمینی انجام می‌شود، گفت: امیدواریم با پیوستن حوزه دریایی بتوانیم حجم صادرات را افزایش دهیم و در پایان سال به عدد هدفگذاری شده برسیم.