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سه مرکز غیرمجاز پزشکی و دندانپزشکی در ماهشهر مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمد شنبدی، مدیر شبکه و بهداشت شهرستان ماهشهر گفت: گفت: تیم واکنش سریع گروه معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر ماهشهر با همکاری دادستانی، پلیس اماکن، واحد حقوقی شبکه و نظام پزشکی، طی بازرسیهای مستمر و نظارتهای هدفمند، موفق به شناسایی و مهر و موم این مراکز شد.
دکتر شنبدی افزود: این سه مرکز عمده، بدون اخذ مجوزهای قانونی و بهرهمندی از متخصصان دارای صلاحیت، به صورت غیرقانونی و با هدف سودجویی به ارائه خدمات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و بهداشتی به شهروندان پرداخته و سلامت عمومی را به مخاطره انداخته بودند.
وی تصریح کرد: مهر و موم این مراکز با دستور مقام قضایی و با حضور پلیس اماکن و کارشناسان درمان شبکه بهداشت و درمان انجام شده و پرونده متصدیان جهت تعیین تکلیف نهایی به مراکز ذیصلاح ارسال شده است.