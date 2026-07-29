ورزشگاه ولایت بروجرد در مسیر تکمیل با بهرهگیری از املاک مازاد
فرماندار بروجرد گفت: پس از سه دهه انتظار و معطل ماندن طرحی که به یکی از بزرگترین مطالبات مردم بروجرد تبدیل شده است، اکنون با ورود طرح «مولدسازی» و شناسایی املاک مازاد دستگاههای اجرایی، امیدهای تازه برای تکمیل ورزشگاه ولایت شکل گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد، با اشاره به وضعیت بحرانی و طولانیمدت طرح ورزشگاه ولایت، این طرح را از چالشهای اصلی توسعه در شهرستان دانست.
قدرتالله ولدی با ابراز تأسف از تأخیرهای چندینساله در اجرای این ورزشگاه، تأکید کرد که اکنون زمان تغییر رویکرد است.
وی اعلام کرد: با پیشنهاد شرکت مجری و در راستای استفاده از ظرفیت «مولدسازی»، ۲۷ ملک مازاد متعلق به دستگاههای اجرایی شهرستان شناسایی شدهاند تا از منابع حاصل از آنها برای تأمین بودجه طرحهای نیمهتمام، از جمله ورزشگاه ولایت، استفاده شود.
ولدی تأکید کرد که این فرآیند با شفافیت کامل و با همکاری نهادهای اقتصادی، انجام خواهد شد تا آنچه از تأخیر طرحها باعث شرمندگی مسئولان شده، با تکمیل این زیرساخت حیاتی جبران شود.