قدرت‌الله ولدی با ابراز تأسف از تأخیر‌های چندین‌ساله در اجرای این ورزشگاه، تأکید کرد که اکنون زمان تغییر رویکرد است.

وی اعلام کرد: با پیشنهاد شرکت مجری و در راستای استفاده از ظرفیت «مولدسازی»، ۲۷ ملک مازاد متعلق به دستگاه‌های اجرایی شهرستان شناسایی شده‌اند تا از منابع حاصل از آنها برای تأمین بودجه طرح‌های نیمه‌تمام، از جمله ورزشگاه ولایت، استفاده شود.ولدی تأکید کرد که این فرآیند با شفافیت کامل و با همکاری نهاد‌های اقتصادی، انجام خواهد شد تا آنچه از تأخیر طرح‌ها باعث شرمندگی مسئولان شده، با تکمیل این زیرساخت حیاتی جبران شود.