مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیر ستاد اربعین بنیاد از اجرای گسترده‌ترین برنامه فرهنگی، رسانه‌ای، هنری، درمانی و خدماتی این نهاد گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران با برپایی ۱۱ پردیس «سلام شهید» در مرز کشور‌های ایران، عراق و پاکستان، ، فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را در بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان اسلام بیش از پیش تبیین و ترویج کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید علیرضا فاطمیان پور با اشاره به جایگاه بی‌بدیل اربعین حسینی در جهان اسلام اظهار داشت: اربعین بزرگ‌ترین اجتماع معنوی مسلمانان جهان و نماد وحدت امت اسلامی، عشق به اهل‌بیت (ع)، ایثار، مقاومت، ظلم‌ستیزی و وفاداری به آرمان‌های عاشورا است. امروز راهپیمایی عظیم اربعین به یک جریان تمدن‌ساز فرهنگی تبدیل شده که هر سال میلیون‌ها انسان آزاده از اقصی نقاط جهان را حول محور امام حسین (ع) گرد هم می‌آورد و پیام عدالت‌خواهی، آزادگی و کرامت انسانی را به جهانیان مخابره می‌کند.

وی افزود: از نگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران، اربعین حسینی بهترین فرصت برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، معرفی سیره شهدا، روایت مجاهدت‌های ملت ایران و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است؛ زیرا امنیت، عزت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران و همچنین امنیت مسیر زیارت عتبات عالیات، مرهون خون پاک شهیدانی است که با ایثار جان خود، راه کربلا را برای عاشقان سیدالشهدا (ع) هموار کردند.

دبیر ستاد اربعین بنیاد شهید و امورایثارگران با بیان اینکه برنامه‌های اربعین امسال بر اساس منویات رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا تدوین شده است، تصریح کرد: این طرح با هدف ایجاد انسجام در فعالیت‌های ستاد و استان‌ها، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، درمانی، خدماتی و پشتیبانی بنیاد و همچنین سازماندهی دقیق فعالیت مواکب و پردیس‌های بنیاد تهیه شده است تا تمامی بخش‌های بنیاد با یک برنامه منسجم، هماهنگ و هدفمند در این حرکت عظیم مردمی نقش‌آفرینی کنند.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت؛ مهم‌ترین مأموریت بنیاد در اربعین

سید علیرضا فاطمیان پور با اشاره به اهداف کلان این طرح اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در میان زائران و جاماندگان اربعین، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت و شهدای خدمت، شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، تکریم خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، تقویت روحیه استکبارستیزی، شهادت‌طلبی و مجاهدت و همچنین معرفی الگو‌های ماندگار ایثار از مهم‌ترین اهداف اجرای این برنامه ملی است.

مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: بنیاد شهید و امور ایثارگران معتقد است که اربعین صرفاً یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه یک دانشگاه بزرگ انسان‌سازی است و همه دستگاه‌های فرهنگی باید از این ظرفیت برای انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و فرهنگ شهادت به نسل جوان بهره ببرند.

تشکیل ستاد مرکزی اربعین بنیاد با پنج کارگروه تخصصی

دبیر ستاد اربعین بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ساختار اجرایی این برنامه گفت: ستاد مرکزی اربعین بنیاد با مسئولیت معاونت فرهنگی و آموزشی و دبیری اداره کل امور فرهنگی و تبلیغات تشکیل شده و پنج کارگروه تخصصی شامل کارگروه فرهنگی ـ هنری، اطلاع‌رسانی، سلامت، پشتیبانی و حفاظت و امنیت مأموریت اجرای برنامه‌ها را بر عهده دارند.

وی افزود: در این کارگروه‌ها مدیران کل حوزه‌های فرهنگی، هنری، اسناد و انتشارات، روابط عمومی، نمایندگی ولی‌فقیه، مرکز مقاومت بسیج، معاونت بهداشت و درمان، معاونت توسعه مدیریت و منابع، بیمه دی، بانک دی، سازمان اقتصادی کوثر، سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاحتی کوثر، مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار و سایر بخش‌های مرتبط حضور دارند تا تمامی ظرفیت‌های بنیاد برای خدمت‌رسانی به زائران بسیج شود.

فاطمیان‌پور افزود: در ساختار اجرایی این طرح، آقای سجادی‌منش به عنوان رئیس کمیته اجرایی ستاد اربعین بنیاد شهید و امور ایثارگران مسئولیت هماهنگی، راهبری و نظارت بر اجرای مصوبات ستاد، تعامل با استان‌های مجری، پیگیری تأمین زیرساخت‌ها، ساماندهی فعالیت پردیس‌های «سلام شهید» و هماهنگی میان کارگروه‌های تخصصی را بر عهده دارد تا برنامه‌های اربعین بنیاد با انسجام، نظم و کیفیت مطلوب به مرحله اجرا برسد.

برپایی ۱۱ پردیس «سلام شهید» در مرز‌های کشور

مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه برنامه‌های اربعین بنیاد از ششم تا پانزدهم مردادماه ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد، گفت: امسال ۱۱ پردیس «سلام شهید» در مرز‌های مهران، دهلران، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق، تمرچین، میرجاوه و همچنین در راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران، شهرستان‌های استان تهران و شهر مقدس قم برپا خواهد شد.

وی افزود: تمامی این پردیس‌ها بر اساس طراحی واحد و هویت بصری مشترک تجهیز می‌شوند و امکاناتی نظیر سیستم صوتی حرفه‌ای، ویدئووال، نورپردازی استاندارد، فضای فرهنگی، غرفه‌های تخصصی و بخش‌های خدماتی در آنها پیش‌بینی شده است.

خدمات درمانی، رفاهی و پشتیبانی ویژه زائران و ایثارگران

سید علیرضا فاطمیان پور با اشاره به خدمات رفاهی و درمانی بنیاد در ایام اربعین اظهار کرد: در تمامی پردیس‌ها، خدمات درمانی و رفاهی به‌صورت شبانه‌روزی ارائه خواهد شد و برای نخستین بار در برخی پردیس‌ها امکانات ویژه‌ای برای جانبازان معزز، پیش‌بینی شده است.

وی گفت: راه‌اندازی اتاق سرد ویژه جانبازان، استقرار ۲۴ ساعته تیم‌های پزشکی، تأمین تجهیزات درمانی از جمله کپسول اکسیژن، ایجاد غرفه خدمات تعمیر ویلچر، پروتز، کوله و لباس زائران، استقرار نمایندگی بیمه دی، ایجاد محل اسکان خادمان و میهمانان ویژه، پذیرایی صلواتی، استقرار دستگاه‌های خودپرداز بانک دی و تأمین محل اسکان بین‌راهی کارکنان بنیاد و ایثارگران از جمله خدماتی است که در این ایام ارائه خواهد شد.

روایتگری، تولید محتوا و فعالیت‌های رسانه‌ای گسترده

دبیر ستاد اربعین بنیاد با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در اربعین اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه امسال، تولید و انتشار محتوای فرهنگی و رسانه‌ای با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی افزود: طراحی و تولید پوستر، بنر، موشن‌گرافیک، نماهنگ، کلیپ، پادکست، محتوای چندرسانه‌ای، فضاسازی محیطی، تبلیغات شهری، فعالیت در فضای مجازی، همکاری با رسانه‌های استانی و ملی، ثبت خاطرات زائران، انجام مصاحبه‌های تصویری، تهیه مستند‌های کوتاه و معرفی شهدای مناطق عملیاتی از جمله برنامه‌هایی است که در طول اجرای طرح دنبال خواهد شد.

سید علیرضا فاطمیان پور ادامه داد: همچنین با طراحی کد‌های QR، امکان دسترسی زائران به روایت‌های مستند، فایل‌های صوتی، پادکست‌ها، زندگی‌نامه شهدا و محتوای فرهنگی در طول مسیر پیاده‌روی اربعین فراهم خواهد شد.

برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی در پردیس‌های «سلام شهید»

وی با اشاره به غرفه‌های فرهنگی این پردیس‌ها گفت: امسال مجموعه‌ای از برنامه‌های خلاقانه و اثرگذار فرهنگی برای گروه‌های مختلف سنی پیش‌بینی شده است.

به گفته دبیر ستاد اربعین بنیاد شهید، غرفه «هم‌عهدی با شهدا» و تفأل به وصیت‌نامه شهدا، غرفه ویژه رهبر شهید، غرفه «از شهید بگو» برای ثبت دل‌نوشته‌ها و پیام‌های مردمی، غرفه «امید ایران» ویژه کارگاه‌های هنری کودکان و نوجوانان، غرفه «برای تو» جهت ثبت پیام‌های مردمی برای شهدا و رزمندگان اسلام، غرفه «قهرمان من» با محوریت آشنایی نسل نوجوان با شهدا، غرفه ختم قرآن و صلوات به نیابت از شهدا، غرفه «نایب‌الشهید» برای نیابت در زیارت و همچنین غرفه محصولات فرهنگی از جمله برنامه‌های شاخص امسال خواهد بود.

وی افزود: در مرز شلمچه نیز غرفه ویژه «مقاومت اسلامی» با حضور راویان چندزبانه برپا خواهد شد تا پیام مقاومت و فرهنگ ایثار برای زائران غیرایرانی نیز تبیین شود.

مشارکت خانواده‌های شهدا و تشکل‌های ایثارگری

سید علیرضا فاطمیان پور با تأکید بر مردمی بودن این حرکت بزرگ گفت: در اجرای برنامه‌های اربعین، از ظرفیت تشکل‌های شاهد و ایثارگر، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، دانشجویان شاهد و ایثارگر، راویان دفاع مقدس، هنرمندان، فعالان فرهنگی و نیرو‌های داوطلب استفاده خواهد شد تا فضای پردیس‌ها، جلوه‌ای از همدلی، مشارکت مردمی و فرهنگ خد مت باشد.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران تلاش دارد با بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم، ضمن ارائه خدمات شایسته به زائران، روایت حقیقی فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جوان منتقل کرده و پیوند میان نهضت عاشورا و فرهنگ مقاومت ملت ایران را بیش از پیش تبیین کند.

اربعین، امتداد راه شهیدان

مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان با تأکید بر اینکه اربعین استمرار راه عاشورا و شهدا است، اظهار داشت: امروز هر قدمی که در مسیر خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برداشته می‌شود، در حقیقت ادامه راه شهیدانی است که برای عزت اسلام، امنیت ایران اسلامی و آزادی مسیر زیارت جان خود را تقدیم کردند. امیدواریم با همدلی تمامی دستگاه‌ها و مشارکت مردم، برنامه‌های این امسال به بستری مؤثر برای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و انتقال پیام عاشورا به نسل‌های آینده تبدیل شود.