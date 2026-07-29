کشاورز خوش ذوق روستای فاقلوی تکاب با کشت خاکی توت فرنگی موفق به برداشت یک و نیم تن محصول شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کشاورز خوش ذوق روستای فاقلو تکاب با کشت خاکی توت فرنگی در مزرعه خود موفق به برداشت یک و نیم تن محصول شد.

منصور رضایی مدیر جهاد کشاورزی تکاب گفت: توت فرنگی بعنوان محصولی اقتصادی و مقاوم در الگوی کشت شهرستان قرار گرفته است و به لحاظ همجواری با استان زنجان و بازار خوب این محصول موجب ترغیب کشاورزان به کشت این محصول شده است.

رضایی افزود: مجموعه جهاد کشاورزی با در اختیار نهادن نوار تیپ، ادوات، لوله و تسهیلات، کشاورزان را در این کار همراهی کرده است.

وی گفت: میزان برداشت توت فرنگی در کشت خاکی به ۵ تن در هکتار می رسد.

رضا گل محمدی کشاورز روستای فاقلو گفت: این یک کشت نمونه است که انجام داده ایم و قابل پیشنهاد برای سایر کشاورزان روستا هم بوده است.

گل محمدی افزود: از ۴ هزار متر مربع کشت محصول برای بار اول یک و نیم تن در سال برداشت محصول داشته ایم و محصول را بصورت تازه خوری برای میادین میوه و تره بار شهرستانهای تکاب و شاهیندژ بارگیری می کنیم.

وی گفت : مزرعه ما دو منظوره است هم برای برداشت و بارگیری محصول هم برای تولید برنامه‌ریزی شده است.

رقیه براتی کارشناس مسؤل باغبانی جهاد کشاورزی تکاب گفت: در این مزرعه توت فرنگی از آبیاری نوین و آبیاری بارانی و قطره ای بمنظور افزایش راندمان تولید و مدیریت منابع آب استفاده شده است

وی گفت: با توجه به اینکه در بعضی فصول با کمبود آب مواجه بودیم با اجرای این روش کشاورزان توانسته اندمصرف آب مزارع خود را مدیریت کرده و صرفه جویی کنند.