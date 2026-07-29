به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از فرسودگی بیش از ۶۰ درصد کمباین‌های کشور خبر داد و گفت: اعتبارات لازم برای پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون به کشاورزان در استان‌ها تأمین شده است.

کریم ذوالفقاری در حاشیه گردهمایی رؤسای ادارات فناوری مکانیزه سراسر کشور در اراک گفت: سالانه حدود ۲۰ میلیون تن غلات و دانه‌های روغنی با ۲۲ هزار دستگاه کمباین در کشور برداشت می‌شود، اما بیش از ۶۰ درصد این ناوگان عمر بالای ۱۳ سال دارد و نیازمند نوسازی است.

وی با اشاره به بازدید از شرکت کمباین‌سازی ایران افزود: این شرکت بیش از ۹۹ درصد نیاز کشور به تولید کمباین را تأمین می‌کند و با بهره‌برداری از دستگاه برش لیزری ساخت داخل، کیفیت و ظرفیت تولید آن افزایش یافته است.

ذوالفقاری همچنین از اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد و گفت: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، برای دریافت تسهیلات خرید ماشین‌آلات، از جمله کمباین، اقدام کنند

قائم‌مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی هم از اجرای پایلوت طرح جایگزینی کمباین‌های فرسوده در دو استان فارس و کردستان خبر داد و گفت: نوسازی ناوگان برداشت، نقش مهمی در کاهش ریزش محصولات و افزایش بهره‌وری دارد.

رسول سلگی افزود: در حال حاضر ضریب استاندارد مکانیزاسیون کشاورزی کشور ۲.۲۷ اسب بخار در هکتار و ضریب واقعی آن حدود ۳ اسب بخار در هکتار است، اما بیش از ۶۰ درصد تراکتور‌ها و کمباین‌های کشور عمر بالای ۱۳ سال دارند و فرسوده محسوب می‌شوند.

وی افزود: برای اجرای طرح جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده، علاوه بر تأمین ماشین‌آلات با فناوری روز، تأمین تسهیلات و همکاری دستگاه‌هایی مانند پلیس راهور و ستاد نوسازی و اسقاط ناوگان کشاورزی ضروری است.

سلگی با اشاره به برگزاری نشست مسئولان مکانیزاسیون سراسر کشور در استان مرکزی گفت: مقرر شد طرح پایلوت نوسازی کمباین‌های فرسوده با مشارکت شرکت کمباین‌سازی ایران، سازمان‌های جهاد کشاورزی و پلیس راهور، ابتدا در استان‌های فارس و کردستان اجرا شود.

قائم‌مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به ریزش محصولات در زمان برداشت افزود: سالانه حدود ۲۰ میلیون تن غلات و دانه‌های روغنی در کشور برداشت می‌شود و ریزش ۴ تا ۵ درصدی محصولات، معادل ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن محصول را هدر می‌دهد که با نوسازی ناوگان برداشت، این میزان به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت کمباین‌سازی هم با اشاره به تولید سالانه حدود ۸۰۰ دستگاه کمباین، گفت: نوسازی ناوگان برداشت و ارتقای خطوط تولید، نقش مهمی در کاهش ریزش محصولات کشاورزی دارد.

علی‌اصغر حمیدی‌فر گفت: شرکت کمباین‌سازی ایران با ظرفیت و منابع موجود، سالانه حدود ۸۰۰ دستگاه کمباین تولید می‌کند، اما فرسودگی بیش از ۶۰ درصد ناوگان برداشت کشور موجب هدررفت بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی شده است.

وی افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد سالانه نزدیک به یک میلیون تن گندم به دلیل فرسودگی کمباین‌ها دچار ریزش می‌شود که خسارت اقتصادی قابل توجهی به بخش کشاورزی وارد می‌کند.

مدیرعامل شرکت کمباین‌سازی ایران با اشاره به برنامه نوسازی تجهیزات این شرکت گفت: در راستای افزایش بهره‌وری، دقت و کیفیت تولید، سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد تومان برای خرید و راه‌اندازی تجهیزات جدید سرمایه‌گذاری شد که مهم‌ترین آن، بهره‌برداری از دستگاه برش لیزری ساخت داخل است.

حمیدی‌فر تأکید کرد: استفاده از توان داخلی در تأمین تجهیزات، علاوه بر ارتقای فناوری تولید، گامی مؤثر در حمایت از صنعت و توسعه ساخت داخل به شمار می‌رود.

در پایان این گردهمایی خط بهینه سازی شده با تجهیزات جدید برای تولید کمباین‌های پیشرفته در شرکت کمباین سازی هم افتتاح شد.