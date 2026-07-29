به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بسته خبرهای گوناگون استان کردستان به شرح ذیل است:

در حادثه‌ای جاده‌ای، بر اثر خروج یک دستگاه تندر ۹۰ از مسیر روستای بیساران سروآباد، ۲ نفر جان باختند. علت این حادثه در دست بررسی است.

در سنندج، نمایشگاه آثار «پرشنگ» اثر شهره زندی، هنرمند سنندجی، در نگارخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان تا یک هفته پذیرای علاقه‌مندان است.

همزمان با آغاز تردد زائران اربعین، موکب‌های خدمت‌رسانی، بازارچه‌های صنایع‌دستی و برنامه‌های معرفی جاذبه‌های گردشگری در مسیر مرز باشماق برپا شده است.

در همین راستا، رئیس‌کل دادگستری کردستان از تشکیل شعب ویژه رسیدگی و استقرار قاضی کشیک در پایانه مرزی باشماق مریوان خبر داد.

همچنین مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از آمادگی کامل زیرساخت‌های سوخت‌رسانی استان خبر داد و اعلام کرد عرضه سی‌ان‌جی در مریوان و دیواندره برای زائران اربعین رایگان است.

از امروز نیز ثبت‌نام اینترنتی وام ۲۰ میلیون تومانی اربعین ویژه بازنشستگان کشوری آغاز شده است. این وام با سود ۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ماهه پرداخت می‌شود؛ و در پایان، فرمانده انتظامی قروه از دستگیری سارق طلاجات به ارزش ۳۰ میلیارد ریال خبر داد. متهم که با پوشش متکدی اقدام به سرقت می‌کرد، به ۲ فقره سرقت اعتراف کرده است.