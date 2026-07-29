به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تولیت آستان قدس رضوی، امروز هفتم مردادماه و به مناسبت روز ملی کارآفرین، از روند بافت فرش‎های رواق امیرالمؤمنین (ع) در شرکت فرش آستان قدس رضوی بازدید کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مروی در این بازدید با تأکید بر اهمیت توسعه اشتغال در حوزه هنر‌های اصیل ایرانی و ضرورت حمایت از فرشبافان افزود: هدف ما این است که سال آینده در چنین روزی، شاهد جذب و فعالیت حدود هزار نفر به‌صورت مستقیم در کارگاه‌های فرشبافی فرش دستباف آستان قدس رضوی باشیم. ایجاد این تعداد شغل، تنها به معنای اشتغال هزار نفر نیست؛ بلکه هزار خانواده از ثمرات این اقدام بهره‌مند خواهند شد و با احتساب اعضای خانواده‌ها، دامنه اثرگذاری این حرکت به چند هزار نفر خواهد رسید.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، به‌صورت غیرمستقیم نیز افراد بسیاری در زنجیره تولید، تأمین مواد اولیه و خدمات مرتبط با این صنعت مشغول به کار خواهند شد و این اقدام علاوه بر حفظ یک هنر اصیل، به کارآفرینی و ایجاد اشتغال کمک خواهد کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مروی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نگاه ما به فرش دستباف، پیش از آنکه نگاهی صرفاً اقتصادی و سوداگرانه باشد، باید نگاهی فرهنگی، هنری و تمدنی باشد؛ گفت: فرش دستباف یکی از جلوه‌های برجسته هنر و تمدن ایرانی است؛ هنری که خاستگاه آن ایران بوده و سپس به دیگر نقاط جهان راه یافته است؛ بنابراین باید این هنر را حفظ و صیانت کنیم.

وی افزود: باید تلاش کنیم این هنر اصیل را با ارتقای کیفیت، نوآوری در طراحی و نقشه، بهره‌گیری از خلاقیت‌های جدید و یافتن بازارها، زنده و پویا نگه داریم. البته توجه به بازار، صادرات و فروش هیچ منافاتی با نگاه فرهنگی و تمدنی به فرش ندارد؛ بلکه اگر درست مدیریت شود، می‌تواند به‌عنوان نیروی محرک و پشتیبان، به حفظ و توسعه این هنر کمک کند.

وی فرش ماشینی را رقیبی جدی برای فرش دستباف معرفی و در خصوص راه‌های رقابت، ادامه داد: راه رقابت فرش دستباف با این رقیب، کاهش کیفیت و پائین آوردن ارزش هنر دستباف نیست؛ بلکه باید با حفظ اصالت، افزایش کیفیت، طراحی‌های جذاب و نوآورانه و شناخت نیاز‌های بازار جایگاه فرش ایرانی را تقویت کنیم.

وی همچنین نسبت به اهمیت صادرات تأکید و بیان کرد: تحریم‌ها مسیر یافتن بازار‌های جدید و توسعه صادرات را دشوار کرده است، اما نباید این موانع ما را متوقف کند با خلاقیت، برنامه‌ریزی و یافتن روش‌های جدید می‌توان راه‌هایی برای حضور در بازار‌های جهانی پیدا کرد و دیوار تحریم‌ها را شکست.

وی اظهار کرد: در کنار بازار‌های خارجی، نباید از بازار داخلی نیز غفلت کنیم باید با طراحی شیوه‌های مناسب فروش، از جمله تسهیلات، فروش اقساطی و روش‌های متنوع عرضه، زمینه استفاده بیشتر مردم از این هنر ارزشمند ایرانی را فراهم کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین مروی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توجه به نیروی انسانی، کارگران و فرشبافان اشاره و تأکید کرد: توجه به کارگران و فرشبافان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است باید شرایطی فراهم شود که فرشبافان احساس کرامت شغلی داشته باشند؛ حقوق مناسب دریافت کنند، اضافه‌کاری آنان مورد توجه قرار گیرد و در مناسبت‌های مختلف از معیشت آنها حمایت شود. این افراد، عیال و خانواده حضرت رضا (ع) هستند و باید با نگاه تکریم و محبت با آنان رفتار کرد.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: همچنین باید برای شغل فرشبافی جذابیت ایجاد کنید تا نسل جوان به این هنر علاقه‌مند شود. تربیت فرشبافان جوان، توانمند و خلاق، یکی از ضرورت‌های آینده این صنعت است اگر می‌خواهیم فرش دستباف ایرانی زنده بماند، باید هم از میراث گذشته صیانت کنیم و هم زمینه ورود نسل جدید به این عرصه را فراهم آوریم.