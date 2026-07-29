حمله هم‌زمان آمریکا و عربستان سعودی به مقر‌های حشدالشعبی در چندین استان عراق، با واکنش فوری بغداد همراه شد. دولت و ریاست‌جمهوری عراق این حمله را نقض حاکمیت کشور دانسته و از پیگیری حقوقی و بین‌المللی آن خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ حمله هم‌زمان آمریکا و عربستان سعودی به مقر‌های حشدالشعبی در چندین استان عراق، با واکنش فوری بغداد همراه شد. دولت و ریاست‌جمهوری عراق این حمله را نقض حاکمیت کشور دانسته و از پیگیری حقوقی و بین‌المللی آن خبر دادند. مقاومت اسلامی عراق نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد پاسخ ما قطعی و حتمی است و دامان عربستان را نیز خواهد گرفت.