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حمله همزمان آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای حشدالشعبی در چندین استان عراق، با واکنش فوری بغداد همراه شد. دولت و ریاستجمهوری عراق این حمله را نقض حاکمیت کشور دانسته و از پیگیری حقوقی و بینالمللی آن خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ حمله همزمان آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای حشدالشعبی در چندین استان عراق، با واکنش فوری بغداد همراه شد. دولت و ریاستجمهوری عراق این حمله را نقض حاکمیت کشور دانسته و از پیگیری حقوقی و بینالمللی آن خبر دادند. مقاومت اسلامی عراق نیز در بیانیهای اعلام کرد پاسخ ما قطعی و حتمی است و دامان عربستان را نیز خواهد گرفت.