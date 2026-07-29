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استاندار همدان گفت: مسیر توسعه اقتصادی این استان باید بر پایه ظرفیتهای داخلی و مزیتهای نسبی هر شهرستان ترسیم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدملانوری شمسی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان همدان افزود: فرمانداران موظف هستند برای هر شهرستان حداقل سه طرح سرمایهگذاری مبتنی بر ظرفیتهای محلی در حوزههای گردشگری، اقتصاد دیجیتال، کشاورزی و صنایع تولیدی تهیه و به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری ارائه کنند.
او با اشاره به شرایط ناشی از تحریمها و جنگ اقتصادی، تصریح کرد: همدان در شاخصهایی همچون نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و کنترل تورم، وضعیت مطلوبتری نسبت به میانگین کشور دارد که این موفقیت حاصل تلاش مدیران و فعالان اقتصادی استان است.
استاندار همدان توسعه اقتصاد دیجیتال را یکی از اولویتهای مهم استان دانست و گفت: ایجاد سکوی مشترک اقتصاد دیجیتال با مشارکت دهیاریها، مساجد و تشکلهای محلی، ضمن ایجاد درآمد پایدار برای روستاها، زمینه مشارکت گستردهتر مردم در فعالیتهای اقتصادی را فراهم میکند.
حمیدملانوری شمسی همچنین عبور میلیونها زائر اربعین از این استان را فرصتی ارزشمند برای رونق اقتصادی برشمرد و افزود: ایجاد غرفههای عرضه صنایعدستی و محصولات بومی در مسیر تردد زائران، علاوه بر معرفی ظرفیتهای همدان، به افزایش درآمد تولیدکنندگان و ایجاد اشتغال کمک میکند.
سید مجتبی حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان هم با اشاره به ضرورت برنامهریزی متناسب با ظرفیتهای استان، توسعه اقتصاد روستا، تقویت خوشههای تولیدی، بازارهای محلی و بهرهگیری از ظرفیتهای روستایی را از مهمترین برنامههای استان برای ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد.
در پایان این نشست، مقرر شد طرح ایجاد سکوی اقتصاد دیجیتال روستاها با همکاری دستگاههای تخصصی و پارک علم و فناوری بررسی و طراحی شود.
همچنین قرارشد بستههای سرمایهگذاری شهرستانها تکمیل و به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری ارسال شود و گزارش عملکرد توسعه شهرکهای صنعتی، میزان جذب سرمایهگذاری و اشتغال ایجادشده در نشستهای آینده این کارگروه ارائه شود.