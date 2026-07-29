دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان از دستگیری دو نفر در یک عملیات اطلاعاتی و کشف مواد منفجره دست ساز، سلاح‌های غیرمجاز، مهمات و پنج دستگاه موتورسیکلت سنگین و نیمه‌سنگین غیرمجاز خبر داد.

کشف مواد منفجره، سلاح و مهمات جنگی و شکاری غیرمجاز در اردکان

کشف مواد منفجره، سلاح و مهمات جنگی و شکاری غیرمجاز در اردکان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمد فیاض‌فر از دستگیری دو نفر در یک عملیات اطلاعاتی و کشف مواد منفجره دست ساز، سلاح‌های غیرمجاز، مهمات و پنج دستگاه موتورسیکلت سنگین و نیمه‌سنگین غیرمجاز خبر داد.

وی افزود: این عملیات با تلاش و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) صورت گرفت و در بازرسی از محل، مقادیر قابل توجهی مواد منفجره، انواع سلاح شکاری غیرمجاز و جنگی و مهمات مربوط و همچنین پنج دستگاه موتورسیکلت سنگین و نیمه‌سنگین غیرمجاز کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان افزود: متهمان با قرار تأمین کیفری به زندان منتقل شدند. تحقیقات برای انگیزه متهمان و مبادی ورودی این اقلام و شناسایی سایر متهمان احتمالی در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار دارد.

فیاض‌فر با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی و همچنین مبارزه با قاچاق، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با همکاری ضابطان و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی، با افرادی که اقدام به نگهداری یا استفاده غیرقانونی از سلاح، مهمات و مواد منفجره کنند، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.