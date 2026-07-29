روابط عمومی شرکت مهندسی آب و برق کیش، اعلام کرد: آتش سوزی ناشی از اشکال فنی در شبکه هوایی محدوده میدان دلیران تا بندرگاه با حضور به موقع ماموران آتش نشانی مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت مهندسی آب و برق کیش، اعلام کرد: پس از بروز اشکال فنی در شبکه هوایی محدوده میدان دلیران تا بندرگاه و خروج موقت شبکه از مدار، به علت اتصالی شبکه هوایی و ریختن مذابه بر روی مواد قابل اشتعال (علوفه خشک) منجر به آتش سوزی و دود گرفتگی شدید شد.

با حضور به‌موقع نیرو‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شرکت عمران آب و خدمات کیش، آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

گروه های کارشناسی شبکه توزیع شرکت مهندسی آب و برق کیش نیز در محل آتش سوزی حاضر شدند و عملیات رفع نقص و بازگرداندن شبکه به وضعیت عادی را در دست اقدام دارند.