صدو پنجاهمین شب میدانداری مردم در کهگیلویه و بویراحمد
حماسه حضور و میدان داری مردم در خیابانها در دفاع از وطن و حمایت از نیروهای مسلح و خونخواهی امام شهید به ایستگاه صدو پنجاهم رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ ۱۵۰ شب از میدان داری مردم در خیابانها میگذرد؛ مردمی که در یک بزنگاه تاریخی برای خونخواهی، دفاع از کشور و حمایت از نیروهای مسلح، انتخاب کردند فقط تماشاگر نباشند.
در این شب مردم از مهمترین برگ برنده ایران اسلامی یعنی ملت مبعوث شده در میدان، نعمت ولایت و تبعیت از رهبری، اتحاد و همبستگی مردم ایران و حمایت از نیروهای مسلح کشور گفتند و اعلام کردند تا تثبیت پیروزی نهایی و دستور رهبر معظم انقلاب در میدان حاضرند.