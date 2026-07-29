در این شب مردم از مهم‌ترین برگ برنده ایران اسلامی یعنی ملت مبعوث شده در میدان، نعمت ولایت و تبعیت از رهبری، اتحاد و همبستگی مردم ایران و حمایت از نیرو‌های مسلح کشور گفتند و اعلام کردند تا تثبیت پیروزی نهایی و دستور رهبر معظم انقلاب در میدان حاضرند.

