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تیم ملی والیبال ژاپن با شکست چین به مرحله نیمهنهایی لیگ ملتها ۲۰۲۶ در گروه مردان صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی لیگ ملتها ۲۰۲۶ در گروه مردان از امروز (چهارشنبه هفتم مرداد) در چین آغاز شد و هشت تیم ژاپن، لهستان، اسلوونی، ایتالیا، آمریکا، ترکیه و چین رقابت برای کسب مقامهای اول تا سوم را شروع کردند.
در دومین دیدار مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها تیمهای ژاپن و چین به مصاف یکدیگر رفتند که ساموراییها با شکست سه بر یک میزبان به عنوان دومین تیم به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.
چین در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید، اما در سه ست بعدی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۳ مغلوب ژاپن شد تا همانند دیدار مرحله مقدماتی سه بر یک نتیجه را به حریف قدرتمند خود واگذار کند.
عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار به ران تاکاهاشی از تیم ژاپن رسید که موفق به کسب ۲۱ امتیاز شد. تیم چین که در ۱۲ دیدار مرحله مقدماتی لیگ ملتها تنها یک برد و چهار امتیاز کسب کرده بود، در این مسابقه نمایش متفاوتی نشان داد و این موضوع نشان دهنده میدان سخت برای شاگردان پیاتزا در قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ خواهد بود.
تیم ژاپن که در مرحله مقدماتی با ۱۲ برد متوالی و کسب ۳۰ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت، با شکست چین به سیزدهمین برد متوالی دست یافت و در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار ایتالیا و آمریکا میرود.
در دیگر دیدار روز نخست مرحله یک چهارم نهایی تیم اسلوونی سه بر صفر ترکیه را شکست داد و راهی مرحله نیمهنهایی شد.