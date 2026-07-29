به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی نوجوانان قهرمانی جهان ۵ تا ۷ مرداد در شهر باکو کشور جمهوری آذربایجان برگزار شد و تیم ایران با ۲ نشان طلا و ۲ برنز و ۹۶ امتیاز بعنوان سومی دست یافت.

برای تیم ایران، امیررضا طهماسب پور در وزن ۶۰ کیلوگرم، علیرضا رضایی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مدال طلا، امیررضا مهری در وزن ۹۲ کیلوگرم و علی اکبر آکو در وزن ۱۱۰ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.

رده بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۱- روسیه ۱۲۷ امتیاز ۲- آذربایجان ۱۰۷ امتیاز ۳- ایران ۹۶ امتیاز ۴- ازبکستان ۸۵ امتیاز ۵- اوکراین ۷۹ امتیاز ۶- آمریکا ۷۹ امتیاز ۷- قزاقستان ۷۷ امتیاز ۸- ارمنستان ۷۷ امتیاز ۹- مجارستان ۷۰ امتیاز ۱۰- بلغارستان ۴۳ امتیاز

نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم، آرمین اسماعیلی در دور نخست با نتیجه ۹ بر ۱ از سد کرم درمان از ترکیه گذشت. وی در دور دوم نیز مقابل پاکیتژان از قزاقستان با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. با این حال، به دلیل عدم حضور اسماعیلی در مسابقه نیمه‌نهایی، وی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۴۸ کیلوگرم، علی اسماعیلی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با نتیجه ۱۱ بر ۱ بوحه از الجزایر را مغلوب کرد. وی در ادامه مقابل سلمانوف از آذربایجان با نتیجه ۶ بر ۱ و ضربه فنی شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از روسیه از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، وحید عشیری در دور نخست مقابل گئورگی کدلیزه از گرجستان با نتیجه ۵ بر ۳ و ضربه فنی شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار یک چهارم نهایی مقابل کشتی گیری از قزاقستان، عشیری از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیررضا طهماسب‌پور در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر پاولوس تسنتیدیس از یونان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۱ چودهاری از هند را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. طهماسب پور در این مرحله هاناموری از ژاپن را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ المیر چارکازوف از آذربایجان را مغلوب کرد و فینالیست شد. طهماسب پور در فینال با نتیجه ۸ بر ۶ مهدی باروتوف از تاجیکستان را مغلوب کرد و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، آرمین قولی‌گله در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۴ مغلوب مناتساکانیان از ارمنستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از روسیه، قولی گله حذف شد.

در وزن ۷۱ کیلوگرم، اسماعیل ظاهردوست در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۴ از سد لوکا زلیچ از صربستان گذشت. وی در دور دوم دیمیتریوس ساراپیس از یونان را با نتیجه ۱۱ بر ۱ مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه یافت. ظاهردوست در این مرحله کودیرجون فوزیلوف از ازبکستان را با نتیجه ۱۳ بر ۴ از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی رسید. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۱ مغلوب آسلان دزویف از روسیه شد و راهی دیدار رده بندی شد. ظاهردوست در این دیدار مقابل تولیوگالی از قزاقستان با نتیجه ۱۱ بر ۳ شکست خورد و پنجم شد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، علیرضا رضایی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر ایوانوف از آمریکا را شکست داد. وی در دور دوم کوباتوف از قرقیزستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و به مرحله بعد راه پیدا کرد. رضایی در ادامه با نتیجه ۵ بر صفر از سد ایلیاس گادابورشف از روسیه گذشت و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ عبدالعزیز خولمیرزایف از ازبکستان از پیش روی برداشت و فینالیست شد. رضایی در فینال با نتیجه ۲ بر ۱ اصفهان حسن‌اف از آذربایجان را شکست داد و طلایی شد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیررضا مهری پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۲ و ضربه فنی مقابل یوسی‌یف از اوکراین شکست خورد و باتوجه به حضور این کشتی گیر در فینال، مهری به جدول شانس مجدد بازگشت. مهری در شانس مجدد ابتدا با نتیجه ۴ بر ۳ صفروف از آذربایجان را شکست داد. وی در ادامه در مقابل اتو از آمریکا با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی رسید و به رده بندی رسید. مهری در این مسابقه در مقابل شوکتوف از ازبکستان با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، علی‌اکبر آکو پس از استراحت در دور نخست، در ادامه با نتیجه ۵ بر صفر پتر گروبر از جمهوری چک را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب تیموفی پریخودکو از اوکراین شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، آکو به جدول شانس مجدد بازگشت. آکو در این مرحله ابتدا با نتیجه ۷ بر ۳ سابا تاکیدزه از گرجستان را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۲ بر ۱ سوخارف از روسیه را مغلوب کرد و برنزی شد.

رده بندی انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: ۱- رایلن بذر واکس (آمریکا) ۲- علی جوادلی (آذربایجان) ۳- اوگنیان سوتانوف بورگازوف (بلغارستان) و ارسان علی‌اف (روسیه)

۴۸ کیلوگرم: ۱- سلطان یوسوف (روسیه) ۲- علی آلماس (قزاقستان) ۳- آرارات آوتیسیان (ارمنستان) و عمر سلمانوف (آذربایجان)

۵۱ کیلوگرم: ۱- بنیود حسن‌اف (ازبکستان) ۲- عبدالرحمن حسینلی (آذربایجان) ۳- آرتم تکاچنکو (روسیه) و گئورگ هاروتیونیان (ارمنستان)

۵۵ کیلوگرم: ۱- دیار آمانالی (قزاقستان) ۲- کوه وزول کوواچ (مجارستان) ۳- ولاد ایوان تریپ (رومانی) و ادم پازیف (روسیه)

۶۰ کیلوگرم: ۱- امیررضا طهماسب‌پور (ایران) ۲- مهدی باروتوف (تاجیکستان) ۳- المیر چارکازوف (آذربایجان) و صدرالدین تولکین‌بویف (ازبکستان)

۶۵ کیلوگرم: ۱- شامل لابازانوف (روسیه) ۲- ابراهیم نصیف (اوکراین) ۳- اورخان حبیبلی (آذربایجان) و ایمره یوهاس (مجارستان)

۷۱ کیلوگرم: ۱- جانس نظاریان (ارمنستان) ۲- آسلان دزویف (روسیه) ۳- اروین چوزور (مجارستان) و علینور تولیوگالی (قزاقستان)

۸۰ کیلوگرم: ۱- علیرضا رضایی (ایران) ۲- اصفهان حسن‌اف (آذربایجان) ۳- بندیکتاس بوبلوویچیوس (لیتوانی) و عبدالعزیز خلمیرزایف (ازبکستان)

۹۲ کیلوگرم: ۱- توماش میتال (لهستان) ۲- هلیب یوسی‌یف (اوکراین) ۳- امیررضا مهری (ایران) و یوسف یاشر آکسو (ترکیه)

۱۱۰ کیلوگرم: ۱- تیموفی پریخودکو (اوکراین) ۲- برونو راجر پالونه (آمریکا) ۳- علی‌اکبر علی‌آکو (ایران) و آندری سیمیچ (صربستان)