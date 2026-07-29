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استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در استان، از روند احداث مجتمع فرهنگی و هنری انقلاب رشت بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، استاندار گیلان عصر امروز با حضور در محل ساخت مجتمع فرهنگی و هنری انقلاب رشت، در جریان آخرین وضعیت اجرای این طرح، روند پیشرفت عملیات عمرانی و برنامههای تکمیل آن قرار گرفت.
هادی حقشناس در این بازدید با اشاره به جایگاه فرهنگی و هنری استان گفت: گیلان با پیشینه غنی فرهنگی و حضور هنرمندان برجسته، نیازمند توسعه زیرساختهای متناسب با ظرفیتهای خود است و ایجاد فضاهای فرهنگی استاندارد میتواند زمینهساز رونق فعالیتهای هنری و افزایش نشاط اجتماعی باشد.
وی افزود: فضاهای فرهنگی علاوه بر نقشآفرینی در حمایت از هنرمندان، زمینه حضور بیشتر مردم، بهویژه نسل جوان، در برنامههای فرهنگی و هنری را فراهم میکنند و باید متناسب با نیازهای روز جامعه توسعه یابند.
استاندار با تأکید بر اهمیت تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری انقلاب رشت گفت: این مجموعه میتواند بخشی از کمبودهای زیرساختی حوزه فرهنگ و هنر استان را جبران کرده و به مرکزی برای ارائه آثار هنری، فعالیتهای فرهنگی و تعامل شهروندان تبدیل شود.
سینما انقلاب رشت از جمله سینماهای قدیمی و خاطرهانگیز این شهر بود که سالها محل حضور علاقهمندان به هنر هفتم و ثبت خاطرات فرهنگی شهروندان رشتی به شمار میرفت؛ این مجموعه در سالهای گذشته به دلیل قدمت و فرسودگی بنا، فعالیت خود را متوقف کرد و اکنون با اجرای طرحی جدید، جای خود را به یک مجتمع فرهنگی و هنری مدرن خواهد داد.
مجتمع فرهنگی و هنری انقلاب رشت در پنج طبقه ساخته میشود و شامل بخشهای متنوعی از جمله فضای استاندارد تمرین و اجرای تئاتر، فروشگاههای مختلف، دو سالن سینما با ظرفیتهای ۱۳۰ و ۹۰ نفر مجهز به سیستمهای روز صوت و تصویر، امکانات برگزاری نمایشهای تئاتری و همایشها، مجموعه پذیرایی، سالن ویژه با ظرفیت ۲۰ نفر مجهز به بهترین امکانات صوت و تصویر، تجهیزات پیشرفته و باغبام با چشمانداز میدان شهرداری رشت است.
با بهرهبرداری از این مجموعه، سینما انقلاب بار دیگر به چرخه فرهنگی شهر بازمیگردد؛ این بار در قالب مرکزی نوین که ضمن حفظ خاطره یک نماد فرهنگی، پاسخگوی نیازهای امروز شهروندان و جامعه هنری رشت خواهد بود.