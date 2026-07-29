۲۷ هزار نفر از افغانستانی‌های مقیم خراسان رضوی برای سفر به عراق و شرکت در کنگره اربعین حسینی ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی گفت: در دومین کمیته زائرین خارجی ستاد اربعین استان در تایباد گفت: این اتباع افغانستانی در بازه زمانی ۲ هفته گذشته سفر خود را به کشور عراق را در دفاتر کفالت استان ثبت کرده‌اند.

جعفر سیدآبادی با اشاره به ورود احتمالی زائرین افغانستانی به کشور از طریق معبر دوغارون برای سفر به عراق و شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی و عزاداری‌های پایانی ماه صفر افزود: مرز زمینی دوغارون برای ورود زائرین افغانستانی آمادگی کامل داردو از همه ظرفیت‌های لازم برای خدمات رسانی مطلوب به آنها در این منطقه استفاده شده است.

او ادامه داد: اتباع افغانستانی با ورود به کشور از طریق دوغارون بعد از ساماندهی و انجام مراحل قانونی به سمت مرز چزابه حرکت خواهند کرد، مرز شلمچه نیز برای خروج اتباع افغان مقیم استان در این ایام پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: انتقال و جابه جایی اتباع افغان از دوغارون به سمت مرز چزایه با ناوگان حمل و نقل کشور افغانستان و اتوبوس‌های ایرانی انجام خواهد شد.

سید آبادی گفت: ۱۶ موکب در روز‌های منتهی به اربعین حسینی برای پذیرایی و ارائه خدمات به اتباع افغانستانی مقیم خراسان رضوی در مشهد برپا شده و این تعداد تا بازگشت زائرین افغانستانی مقیم و غیرمقیم در ایام دهه پایانی ماه صفر در استان فعالیت خواهند کرد.

نماینده وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور نیز گفت: مرز دوغارون نخستین گذرگاه رسمی ورود زائران افغانستانی به جمهوری اسلامی ایران و در ادامه سفر آنها به عراق است، همه امکانات لازم برای زائران این کشور همسایه در این منطقه با تلاش و همکاری همه دستگاه‌های خدمات رسان و اجرایی شهرستان فراهم شده است.

غلامعباس اراب خالص افزود: افزون بر ۱۵ هزار تبعه افغانستانی از ولایت‌های مختلف به منظورشرکت در مراسم اربعین حسینی در عراق اعلام آمادگی کرده‌اند که قطعی شدن آن بستگی به صدور ویزای عراق از سوی مقامات این کشور دارد.

او ادامه داد: هم افزایی و تلاش همه دستگاه‌های مستقر در مرز دوغارون به منظور استقبال از زائرین افغانستانی مثالی زدنی است و با استفاده از تجربیات سال‌های گذشته مقدمات سفری آسان برای آنها در این معبر فراهم شده است.

فرماندار تایباد نیز گفت: هفت کمیته برای ورود و ارائه خدمات پیش بینی شده به زائرین افغانستانی در این شهرستان مرزی تشکیل شده است تا زمینه سفری معنوی، بدون دغدغه و ایمن برای دلدادگان حسینی این کشور همسایه فراهم شود.

حسین جمشیدی افزود: تلاش شده از همه ظرفیت‌های مردمی، خیران، دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف در بازه زمانی ورود اتباع افغانستانی به دوغارون استفاده شود.

او ادامه داد: تاکنون چهار جلسه به منظور شناسایی و رصد مشکلات این حوزه از سوی دستگاه‌های محلی و مستقر در دوغارون برگزار شده است.

وی با اشاره به این که درصورت ورود زائرین افغانستانی به مرز دوغارون آنها توقف کوتاهی در این معبر خواهند داشت، بیان کرد: فضایی به مساحت هزار و ۷۰۰ متر مربع در مجموعه نمایندگی امور اتباع و مهاجران خارجی به منظور پذیرایی و ارایه خدمات به زائران پیش‌بینی شده است.