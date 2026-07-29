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استاندار گیلان در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بر ضرورت پیوند میان آموزشهای مهارتی و ظرفیتهای اقتصادی استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، استاندار گیلان امروز در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت پیوند میان آموزشهای مهارتی و ظرفیتهای اقتصادی استان گفت: اقتصاد دریا، گردشگری و تجارت منطقهای از مهمترین مزیتهای گیلان هستند و توسعه این بخشها نیازمند تربیت نیروی انسانی متخصص، ارتقای بهرهوری و کاهش فاصله میان آموزش و نیاز بازار کار است.
هادی حق شناس افزود: همه دستگاههای اجرایی استان باید برای دستیابی به تصویری دقیق از فضای اقتصادی، شناسایی موانع تولید و سرمایهگذاری و بهبود شرایط کسب وکار همکاری کنند.
وی توسعه مبادلات تجاری از مسیر دریای خزر، ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه و فعال بودن پروازهای خارجی، صنعت گردشگری و کشاورزی را از فرصتهای مهم پیشروی گیلان دانست و گفت: باید از این ظرفیتها برای رونق تجارت، جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی استان استفاده شود.
سیدجمیل احمدی، معاون آموزشهای مهارتی و پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر گیلان در حوزه اقتصاد دریا، گردشگری و کشاورزی گفت: سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور آمادگی دارد با همکاری استانداری گیلان، دورههای مهارتی متناسب با مزیتهای نسبی استان را توسعه دهد و با تربیت نیروی انسانی متخصص، زمینه اشتغال پایدار و افزایش بهرهوری را فراهم کند.