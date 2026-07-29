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استاندار خوزستان گفت: دو بیمارستان صحرایی، درمانگاه و اتاق سرد برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی و همچنین دو پارکینگ با مجموع ظرفیت پذیرش ۱۵۰ هزار خودرو در دو مرز شلمچه و چذابه وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده چهارشنبه ۷ مرداد در حاشیه سفر رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور به استان، با اشاره به آخرین وضعیت مرزهای اربعینی این استان اظهار کرد: در مرز شلمچه یک بیمارستان، چندین درمانگاه و اتاق سرد ایجاد شده است. در مرز چذابه نیز به همین ترتیب و با همکاری ارتش، یک بیمارستان صحرایی راهاندازی شده و در کنار آن درمانگاه و اتاق سرد وجود دارد.
جابجایی رایگان با قطار و اتوبوس از خرمشهر تا شلمچه
وی بیان داشت: استفاده از ریل نیز افزایش پیدا کرده و در هر نقل و انتقال، ۶۵۰ نفر بهصورت رایگان از خرمشهر تا شلمچه جابهجا شده و بازگردانده میشوند. همچنین تعداد قابل توجهی اتوبوس در نظر گرفته شده است؛ حدود ۲۰۰۰ اتوبوس که ۱۵۰۰ دستگاه برای مرز شلمچه و حدود بر ۴۰۰ دستگاه نیز برای مرز چذابه اختصاص یافته است.
موالیزاده با بیان اینکه خدمات دستگاههای مختلف قابل توجه است، تصریح کرد: سرعت خدمات گذرنامه در مرزها به چهار ثانیه رسیده است؛ یعنی بلافاصله مهر خروج یا ورود زده میشود و زائران بدون معطلی از کشور خارج یا وارد میشوند. همچنین مواکب مشترکی با طرف عراقی تشکیل شده که این موضوع نیز قابل توجه است.
استاندار خوزستان با اشاره به حضور مردمی، ادامه داد: خوزستانیها خونگرم و مهماننواز، حدود هزار موکب در مسیرهای ورودی استان و حدود ۱۰۰ موکب نیز در داخل عراق دایر کردهاند که واقعاً قابل تقدیر است. همچنین با طرف عراقی اتاق عملیات مشترک تشکیل شد. این اقدام به تسهیل تردد و خدماترسانی به زوار کمک میکند.
وی با بیان چند توصیه به زائران، گفت: از زوار درخواست میکنم که در ساعات مناسب هوا تردد کنند و سفر خود را کوتاه کنند. همچنین از بردن وسایل اضافی خودداری کنند و به همراه داشتن داروهای ممنوعه در عراق توجه داشته باشند، زیرا برخی داروها در ایران آزاد اما در عراق ممنوع هستند و ممکن است با مشکل مواجه شوند. امیدواریم با حول قوه الهی، سفری ایمن و روان داشته باشند و به سلامت به کشور بازگردند.