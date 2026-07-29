به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیررضا مهری پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۲ و ضربه فنی مقابل یوسی‌یف از اوکراین شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، مهری به جدول شانس مجدد بازگشت. مهری در شانس مجدد ابتدا با نتیجه ۴ بر ۳ صفروف از آذربایجان را شکست داد. وی در ادامه در مقابل اتو از آمریکا با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی رسید و به رده بندی رسید. مهری در این مسابقه در مقابل شوکتوف از ازبکستان با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.