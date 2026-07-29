چای تولیدی مازندران، عطر و طعم جهانی و جایگاه بالایی دارد، اما تولیدکنندگان با مشکلاتی در این راه مواجه هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ برداشت برگ سبز چای در کلارآباد آغاز شد و چایکاران منطقه در ۳۴ هکتار از باغ‌های چای این منطقه با تلاش ۴۰ چایکار این فرایند را انجام می دهند.

چای تولیدی مزارع استان مازندران، عطر و طعم جهانی و جایگاه بالایی دارد، اما تولیدکنندگان با مشکلاتی در این راه مواجه هستند.

مدیرعامل شرکت تعاونی چایکاران کلارآباد اعلام کرد: در حالیکه سطح زیر کشت چای در شهرستان عباس آباد در دهه ۶۰ و ۷۰ حدود ۵۰۰ هکتار بود، اما در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۳۴ هکتار کاهش یافت.

محمدرضا جعفرنژاد تصریح کرد: تنش دمایی و خشکسالی، فرسودگی باغها، قیمت بالای تجهیزات و نهاده‌ها و پایین بودن نرخ خرید تضمینی از عوامل کاهش سطح زیر کشت چای در این منطقه بود.

پارسال ۳ هزار و ۳۶ تن برگ سبز چای از باغ‌های شهرستان‌های رامسر، تنکابن و عباس آباد در استان مازندران برداشت شد که از این میزان ۶۵۷ تن چای خشک استحصال شد که در مقایسه با سال قبل از آن، روند کاهشی دارد.

یکی از علل کاهش برداشت چای از مزارع استان مازندران، خشکسالی و تبلیغات سوء علیه چای داخلی بود که با توجه به کیفیت بالا از تبلیغات دور بود.

چایکاران شمالی در سه مرحله بهاره، تابستانه و پاییزه اقدام به برداشت محصول خود می‌کنند و این روند تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت.

خانم دیوارگر به کلارآباد رفته و گزارشی از وضعیت چای شمال تهیه کرده است: