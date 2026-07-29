آمادگی دستگاههای مربوطه برای خدمت به دلدادگان حسینی؛
برنامهریزی برای میزبانی از ۴۰۰ هزار زائر و جاماندگان اربعین حسینی در استان مرکزی
ستاد اربعین حسینی استان مرکزی برای میزبانی از ۴۰۰ هزار زائر و جاماندگان این مراسم معنوی تدارکات لازم را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تدارکات لازم برای زائران اربعین و پیاده روی بیش از ۴۰۰ هزار زائر و همچنین جاماندگان این ایام در استان مرکزی انجام شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با بیان این مطلب در حاشیه نشست ستاد اربعین استان گفت: بیش از ۱۲۰ موکب از استان مرکزی نیز در کربلا و نجف و درمسیر زائران در حال خدمت رسانی هستند.
حسن قمری با بیان اینکه از آغاز سفرهای اربعین بیش از ۱۰ میلیون تردد در مسیرهای استان ثبت شده است، افزود: بیش از ۳۵ راهدارخانه برای عبور زائران اربعین نیز در استان در آماده باش هستند.
او از تدارک ۱۰۸ دستگاه ناوگان و تجهیزات شهرداری اراک برای خدماترسانی به زائران اربعین خبر داد و گفت: کانال رسمی ستاد اربعین استان مرکزی نیز برای اطلاعرسانی لحظهای راه اندازی شده است.