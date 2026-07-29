وزیر ورزش و جوانان گفت: وزارت ورزش و جوانان با تمام توان از بوکس حمایت می‌کند تا این رشته به یکی از مدال‌آوران اصلی ایران در رقابت‌های آسیایی و المپیک تبدیل شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی در مراسم افتتاح مرکز ملی بوکس، این روز را یکی از بهترین روز‌های زندگی خود توصیف کرد و اظهار داشت: افتتاح این مجموعه می‌تواند آغاز فصل جدیدی برای بوکس ایران باشد و امیدواریم با فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب، این رشته به روز‌های اوج خود بازگردد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین امکانات تمرینی برای ورزشکاران، گفت: هرچه دغدغه ورزشکاران نسبت به امکانات و فضای تمرین کمتر باشد، فرصت بیشتری برای تمرکز بر موفقیت و افتخارآفرینی خواهند داشت.

وزیر ورزش و جوانان افتتاح آکادمی ملی بوکس را گامی مهم در تحقق اهداف این رشته دانست و افزود: وزارت ورزش و جوانان همه ظرفیت‌های خود را به کار خواهد گرفت تا بوکس به یکی از رشته‌های مهم مدال‌آور کشور در رقابت‌های پیش‌رو تبدیل شود.

دنیامالی گفت: برای همه افرادی که در احداث این آکادمی، به‌ویژه کسانی که با وجود دشواری‌ها برای تکمیل پروژه تلاش کردند، احترام ویژه‌ای قائلم. این پروژه قرار بود در مدت ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد، اما شرایط جنگ و اجرای بخش‌های تکمیلی، زمان افتتاح آن را به تأخیر انداخت.

وی با اشاره به موفقیت‌های ازبکستان در بوکس، این کشور را الگویی مناسب برای توسعه این رشته دانست و افزود: یکی از اهداف سفرم به ازبکستان، بازدید از امکانات و ساختار بوکس این کشور است. ازبکستان در دو دوره اخیر المپیک هشت مدال بوکس کسب کرده و ما باید از تجربیات موفق آن بهره بگیریم.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ظرفیت بالای استان‌های کشور در رشته بوکس، گفت: ایران از استعداد‌های فراوان، مربیان و پیشکسوتان توانمند برخوردار است و با برنامه‌ریزی، انگیزه و استفاده صحیح از امکانات موجود می‌توان مسیر موفقیت را هموار کرد. در گذشته نیمی از قهرمانان آسیا ایرانی بودند و باید برای بازگشت به آن جایگاه تلاش کنیم.

دنیامالی نقش باشگاه‌ها را در توسعه بوکس بسیار مهم دانست و افزود: رونق باشگاه‌ها زمینه‌ساز استعدادیابی بهتر خواهد بود و آموزش و پرورش نیز باید در این مسیر نقش مؤثرتری ایفا کند. همچنین افزایش جامعه هدف این رشته از اولویت‌های توسعه بوکس است.

وی با اشاره به برخی چالش‌های داوری در بوکس، گفت: امیدوارم با پیشرفت امکانات و اصلاح قوانین، اعتراضات به حداقل برسد، زیرا در بسیاری از مسابقات تشخیصِ برنده، کار دشواری است.

وزیر ورزش و جوانان، اخلاق را یکی از ارکان اصلی بوکس عنوان کرد و افزود: هرچه یک بوکسور قدرتمندتر باشد، باید متواضع‌تر باشد. اخلاق، ادب و فروتنی همواره از ویژگی‌های برجسته بوکسور‌های ایرانی بوده و این خصوصیات باید حفظ و تقویت شود.

دنیامالی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، گفت: استفاده از هوش مصنوعی در آنالیز مسابقات باید به‌صورت جدی دنبال شود؛ موضوعی که کشور‌های موفقی مانند ازبکستان از آن بهره می‌برند. بوکس باید سهم قابل توجهی در سبد مدال‌آوری ایران داشته باشد.

وی با قدردانی از تلاش‌های خانواده بوکس و همچنین خدمات ناطق‌نوری در توسعه این رشته، افزود: از امروز مسئولیت خانواده بوکس سنگین‌تر شده است و باید با توسعه آموزش، تقویت زیرساخت‌ها و گسترش فعالیت در استان‌ها، مسیر پیشرفت را ادامه دهیم.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه بوکس را ورزشی هنری، دقیق و تکنیکی توصیف کرد و گفت: برخلاف تصور برخی، بوکس صرفاً یک رشته خشن نیست، بلکه ورزشی مبتنی بر مهارت، تکنیک و هنر است.

دنیامالی درباره توسعه بوکس بانوان، افزود: اگر برنامه‌ای منسجم و پنج‌ساله برای این بخش تدوین شود، می‌توان به کسب مدال در بازی‌های آسیایی و المپیک امیدوار بود.

وی با اشاره به برنامه‌های عمرانی وزارت ورزش، گفت: پس از تمرکز بر قهرمانی، توسعه زیرساخت‌ها در دستور کار قرار دارد و برای احداث سالن و کمپ تخصصی بوکس در مجموعه ورزشی آزادی نیز برنامه‌ریزی شده است. باید از فرصت باقی‌مانده تا بازی‌های آسیایی بهترین استفاده را ببریم تا شاهد درخشش بوکسور‌های ایران در میادین بین‌المللی باشیم.